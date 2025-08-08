Verwirrender Post: Hat Mimi Fiedler noch mal geheiratet?

Mimi Fiedler (49) sorgt mit einem rätselhaften Instagram-Post für Aufsehen. Die Schauspielerin teilte am Donnerstagabend Fotos, die sie offenbar in einem weißen Kleid zeigen, und ließ ihre Fans mit einer emotionalen Botschaft spekulieren. "Nicht einmal in meinen kühnsten Träumen hätte ich geglaubt, dass so etwas jemals wieder passieren könnte", schrieb sie unter die Aufnahmen. Besonders ein Satz erregte dabei Aufmerksamkeit: "Ich habe Ja gesagt." Begleitet wurden die Bilder von einem Countdown, der am 8. August um 22:22 Uhr endet. Was die Schauspielerin genau damit verkünden wollte, verrät sie jedoch noch nicht.

Die Fans der Tatort-Schauspielerin überschütten sie dennoch mit Glückwünschen und Gratulationen. Moderatorin Madita van Hülsen (44) kommentierte den Post ebenfalls begeistert mit lieben Worten und Herz-Emojis. Viele vermuten, dass Mimi erneut geheiratet hat. Ob der rätselhafte Post mit ihrem neuen Partner Nathan Spiteri in Verbindung steht, ist bislang unklar. Offen gezeigt hatte sie sich mit dem australischen Schauspieler erstmals Anfang Februar 2025. Nach der emotionalen Nachricht vermutet die Community der TV-Bekanntheit nun, dass sie den Schritt in eine neue Ehe gewagt haben könnte. Doch einige Follower spekulieren auch, ob der Post vielleicht symbolischen Charakter hat – ob es sich etwa um eine Hommage an die Selbstliebe oder einen anderen Meilenstein handelt.

Erst vor wenigen Monaten wurde Mimis Scheidung von Otto Steiner (62) offiziell. Der Fernsehproduzent und die Schauspielerin hatten sich 2019 das Jawort gegeben, sich jedoch im Jahr 2023 getrennt. Die Ehe sei friedlich beendet worden, wie beide damals betonten. Für Mimi war es nicht das erste Mal, dass sie das Kapitel Ehe abschloss: In der Vergangenheit hatte sie bereits darüber gesprochen, wie schwer sie die Trennungen getroffen hatten. Umso mehr freuen sich ihre Fans über die scheinbar glückliche Wendung in ihrem Leben und warten nun gespannt auf eine Klarstellung zu ihrem jüngsten Instagram-Post.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mimi Fiedler, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Joyn / Bene Müller Mimi Fiedler, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Otto Steiner und Mimi Fiedler beim Deutschen Fernsehpreis 2022

Anzeige