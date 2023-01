Ende für Panic! At The Disco: Sänger Brendon Urie wird Papa!

Brendon Urie (35) im Babyglück! Der Leadsänger der Band Panic! at the Disco hatte sich 2018 als pansexuell geoutet – das Geschlecht seines Partners ist dem Musiker demnach egal. Sein Glück hat er aber mit einer Frau gefunden. Seit April 2013 ist er mit Sarah Orzechowski verheiratet. Nun will sich der Künstler ganz auf sein Privatleben konzentrieren: Brendon verkündete das Ende von Panic! At The Disco – weil er zum ersten Mal Vater wird!

In einem Instagram-Post gab der 35-Jährige die Nachricht bekannt, dass Panic! At The Disco nach ihrer Europatournee, die am 10. März endet, aufgelöst wird. "Manchmal muss eine Reise enden, damit eine neue beginnen kann. Wir haben versucht, es für uns zu behalten, obwohl einige von euch vielleicht davon gehört haben... Sarah und ich erwarten sehr bald ein Baby", schrieb Brendon. Um sich voll und ganz dieser aufregenden Reise widmen zu können, trenne sich die Band.

Seinen Fans sprach der Sänger dennoch seinen Dank aus. Immerhin hatte die Band seit fast 20 Jahren existiert. "Ich danke euch allen für eure immense Unterstützung über die Jahre hinweg. Ich habe hier gesessen und versucht, die perfekte Art und Weise zu finden, dies zu sagen, und ich kann wirklich nicht in Worte fassen, wie viel es uns bedeutet hat", betonte Brendon.

