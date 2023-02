Brendon Urie von Panic! At The Disco soll schon Papa sein!

Ist Brendon Uries (35) Baby etwa schon da? Der Sänger der Band Panic! At The Disco ist seit 2013 mit seiner Partnerin Sarah Orzechowski zusammen. Mitte Januar 2023 verkündeten die beiden dann eine süße Neuigkeit. Sie werden zum ersten Mal Eltern. Mehr gaben sie dazu bisher nicht bekannt – doch nun scheint Brendon und Sarahs Baby schon auf der Welt sein.

Ein Insider verriet TMZ, dass Brendon und Sarahs erster gemeinsamer Nachwuchs bereits das Licht der Welt erblickt haben soll. Demnach sei der Spross Anfang der Woche geboren worden. Die offenbar frischgebackenen Eltern meldeten sich aber noch nicht zu Wort. Auch Informationen zum Geschlecht und Namen des Babys gibt es noch keine. Für die Fans könnte diese Nachricht früher als erwartet kommen, denn immerhin kam die Verkündung der Schwangerschaft nur wenige Wochen zuvor.

Für Brendon wird mit der Geburt seines Babys ein ganz neuer Lebensabschnitt beginnen. Im selben Satz, in dem er die Schwangerschaft seiner Sarah verkündete, machte der Musiker auch das Ende seiner Band bekannt. Panic! At the Disco wird noch bis zum 10. März auf Europatournee sein und dann die musikalische Karriere beenden.

Getty Images Brendon Urie und seine Frau Sarah Orzechowski bei einer Gala in Los Angeles im Februar 2017

Getty Images Brendon Urie bei den MTV Video Music Awards in New Jersey im August 2022

Getty Images Brendon Urie mit Panic! At the Disco bei den MTV Video Music Awards in New Jersey im August 2022

