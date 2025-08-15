Unterbezahlt? Josh Allen verdient 34 Millionen Euro jährlich

Josh Allen (29), einer der wichtigsten Stars der NFL, sorgt mit seinen beeindruckenden Leistungen auf dem Spielfeld immer wieder für Schlagzeilen. Der Quarterback der Buffalo Bills, der seit 2018 für das Team spielt, hat sich mit harter Arbeit an die Spitze gekämpft und verdient aktuell rund 34 Millionen Euro jährlich. Bereits 2021 unterzeichnete Josh einen lukrativen Vertrag mit den Buffalo Bills, der ihm insgesamt 213 Millionen Euro einbringt. Damit hat er sich ein Vermögen von etwa 70 Millionen US-Dollar aufgebaut und liegt damit auf Platz 13 der Topverdiener, wie Celebrity Net Worth berichtet. Trotz dieser beachtlichen Zahlen gilt der Quarterback der Liga jedoch als unterbezahlt im Vergleich zu einigen seiner Kollegen.

Zum Vergleich: Dak Prescott (32) von den Dallas Cowboys ist derzeit Spitzenverdiener und kassiert laut Over The Cap satte 51 Millionen Euro pro Jahr. Josh nimmt die Gehaltsdebatten rund um seine Person jedoch gelassen und betonte erst im vergangenen Jahr gegenüber Reportern von News 4 Buffalo: "Ich hatte meinen Höhepunkt vor ein paar Jahren, und ich bin sicher, irgendwann wird es wieder soweit sein. Der wichtigste Punkt ist aber, auf dem Spielfeld mein Bestes zu geben." Neben seiner sportlichen Karriere punktet der Footballstar auch mit namhaften Sponsoren. Marken wie Nike, Pepsi und Gillette gehören zu den Unternehmen, die auf seine Ausstrahlung setzen.

Joshs Karriereweg ist dabei alles andere als gewöhnlich. Der Sportler erhielt keine College-Stipendien und musste sich durch harte Arbeit und Beharrlichkeit seinen Platz in der NFL erkämpfen. Diese märchenhafte Erfolgsgeschichte hat ihn nicht nur zu einem Vorbild für viele junge Athleten gemacht, sondern auch zu einem der beliebtesten Spieler der Liga. Trotz seines Erfolgs bleibt Josh, der seit Kurzem mit Hailee Steinfeld (28) verheiratet ist, jedoch bodenständig und fokussiert sich weiterhin auf das, was er am besten kann: Footballspielen auf höchstem Niveau.

Getty Images Josh Allen, NFL-Star

Getty Images Dak Prescott, Footballer

Getty Images Josh Allen beim AFC Championship Game gegen die Kansas City Chiefs, Januar 2025

