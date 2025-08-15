Überraschung: Logan Paul und Nina Agdal haben geheiratet

Logan Paul (30) und Nina Agdal (33) sind offiziell verheiratet! Der Social-Media-Star und das Model gaben sich in einer märchenhaften Zeremonie am Comer See in Italien das Ja-Wort. Am Freitag präsentierten sie sich den Gästen in beeindruckenden Outfits: Logan trug ein weißes Smokingjackett mit schwarzer Hose, während Nina in einem atemberaubenden Kleid strahlte. Logans Bruder Jake Paul (28) teilte emotionale Momente der Feier auf Instagram, darunter ein Video, das die ergreifenden Gelübde des Paares zeigt. "Ich habe wirklich geweint", kommentierte er den besonderen Moment.

Die Liebesgeschichte von Logan und Nina begann Anfang 2022 bei einer Veranstaltung, wenig später folgte das erste gemeinsame Foto auf Instagram. Ihre Verlobung feierten sie weniger als ein Jahr später – ebenfalls am Comer See, wo Logan Nina in einer romantischen Szene den Antrag machte. Der Weg ihrer Liebe führte auch in Richtung Familienglück: Im April 2024 verkündeten die beiden, dass sie Nachwuchs erwarten, und im September desselben Jahres kam ihr erstes gemeinsames Kind, die kleine Esme, zur Welt.

Für Logan und Nina ist es der nächste Meilenstein auf ihrem gemeinsamen Weg. Während er seine Karriere mit Wrestling, Social Media und Unternehmertum aufgebaut hat, ist sie als Sports-Illustrated-Model weltweit bekannt. Doch trotz ihrer prominenten Karrieren scheinen die beiden den Fokus auf ihre Beziehung und Familie zu legen. Freunde und Familie standen ihnen dabei stets zur Seite – sogar Logans langjähriger Podcast-Partner Mike Majlak agierte am Hochzeitstag als Trauredner. Ein perfekter Moment im Leben des glücklichen Paares, das immer wieder beweist: Liebe ist die beste Show.

Instagram / jakepaul Logan Paul und Nina Agdal, August 2025

Instagram / jakepaul Nina Agdal und Logan Paul, August 2025

Instagram Logan Paul beim Antrag mit seiner Freundin Nina Adgal