Für ihn sind Geschlechter in der Liebe völlig bedeutungslos! Obwohl der Frontmann der Band Panic! At the Disco, Brendon Urie (31), seit dem Beginn seiner Bühnenkarriere als Frauenschwarm gilt und seit knapp fünf Jahren mit seiner Liebsten Sarah glücklich verheiratet ist, steht er nicht nur auf Mädels: In einem aktuellen Interview hat sich der Sänger offen wie nie als pansexuell geoutet!

"Ich bin mit einer Frau verheiratet und ich liebe sie sehr, aber ich bin Männern gegenüber nicht abgeneigt, weil ich eine Person liebe, nicht ihr Geschlecht", verriet der 30-Jährige im Gespräch mit dem Paper Magazine. Er fühle sich, anders als bisexuelle Menschen, nicht nur zu zwei Geschlechtern hingezogen, sondern zu allen Geschlechtsidentitäten – eingeschlossen sind beispielsweise auch Transsexuelle. Weiter betonte er: "Mir ist es echt egal. Wenn eine Person toll ist, ist sie toll. Ich stehe auch auf Männer – es sind einfach allgemein Menschen, die ich liebe."

Der "This Is Gospel"-Interpret schien sich seiner sexuellen Orientierung lange Zeit nicht sicher, so dass er nach diesem Statement überrascht zugab: "Oh, ich schätze, das ist mein Coming-out als Pansexueller!" In der Vergangenheit hatte er sich noch anders eingeschätzt. Vor zwei Jahren sagte Brendon gegenüber der Huffington Post: "Ich habe mit Homo- und Bisexualität experimentiert, aber ich glaube, ich würde mich als heterosexuell bezeichnen."

Kevin Winter / Getty Images Brendon Urie, Sänger von Panic! At The Disco

Anzeige

Apega/WENN.com Brendon Urie bei den Grammy Awards

Anzeige

Kevin Winter / Getty Images Brendon Urie, Sänger von Panic! At The Disco

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de