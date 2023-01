Fußballer John Stones ist Papa eines kleinen Sohnes geworden

John Stones (28) soll wieder Vater geworden sein! Der britische Fußballer und sein Team mussten sich im vergangenen Jahr bei der Weltmeisterschaft gegen Frankreich geschlagen geben – England flog im Viertelfinale raus. Ein herber Rückschlag für die Mannschaft. Dafür scheint es bei dem Kicker privat aber momentan wie am Schnürchen zu laufen: John und seine Partnerin Olivia Naylor sollen Eltern geworden sein!

Ein Insider gab gegenüber The Sun preis, dass die beiden ihren Sohn am vergangenen Mittwoch auf der Welt begrüßt haben sollen. "Sie sind total begeistert. Sie hätten sich keinen besseren Start ins neue Jahr wünschen können als mit der Geburt ihres Sohnes", plauderte die Quelle aus und fügte hinzu: "Er ist absolut hinreißend und sie sind so dankbar. Sie halten das nicht für selbstverständlich."

Am meisten sollen die beiden sich darüber freuen, dass es dem Kleinen gut geht: "Die Familie ist so ein wichtiger Teil ihres Lebens und sie sind hocherfreut, dass er wohlauf angekommen ist", meinte der Informant weiter. John und Olivia bestätigten die News aber noch nicht.

