WM-Aus: Prinz William unterstützt englische Mannschaft

Prinz William (40) trauert mit den enttäuschten Fußballfans! Obwohl der Sohn des amtierenden Königs Charles III. (74) ein begeisterter Fußballfan ist, unterstützte William in diesem Jahr die englische Mannschaft nicht vor Ort in Katar. Angeblich hat der Prinz von Wales aktuell einen zu vollen Terminkalender. Nun schied England im Spiel gegen die französische Mannschaft aus – mit unterstützenden Worten meldete sich William bei den Verlierern.

Auf dem offiziellen Twitter-Account reagierte der Royal auf die Niederlage und widmete dem Team und dessen Trainer aufmunternde Worte: "Gareth (52), Harry und die gesamte Mannschaft und der Stab von England, es tut mir leid für euch alle. Ihr habt so viel in diesen Wettbewerb investiert und wir sind alle so stolz auf euch. Kopf hoch und auf zum nächsten Spiel!"

Obwohl The Sun bereits berichtete, dass Zeitmangel der Grund für Williams Absenz war, wäre auch denkbar, dass der 40-Jährige wegen der Kriminalisierung gleichgeschlechtlicher Beziehungen in Katar fehlte – denn William ist LGBTQIA+-Supporter. "Niemand sollte wegen seiner Sexualität oder aus anderen Gründen schikaniert werden", stellte William bereits 2016 gegenüber attitude klar.

Getty Images Prinz William in Nordirland, Oktober 2022

Getty Images Gareth Southgate und Jude Bellingham im Dezember 2022

Getty Images Prinz William in Boston, November 2022

