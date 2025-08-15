Rosenkrieg mit Kelley eskaliert: Scott Wolf ruft die Polizei

Ein bitterer Rosenkrieg tobt zwischen Scott Wolf (57) und seiner Noch-Ehefrau Kelley Limp. Innerhalb von nur vier Tagen gingen laut Us Weekly mehrere Notrufe bei der Polizei von Summit County in Utah ein – darunter ein alarmierender Anruf eines unbekannten Mannes am 29. Juli, der angab, dass Kelley versucht habe, mithilfe von Sheriffs in das gemeinsame Haus einzubrechen. Dieselbe Person, offenbar Scott selbst, schilderte, dass seine Ex dabei sei, die Situation auf Social Media zu streamen, während sie versuchte, sich Zutritt zum Haus zu verschaffen. An diesem Tag meldete sich auch eine Frau bei der Polizei, die angab, lediglich Gegenstände und ihre Hunde holen zu wollen.

Die Situation eskalierte vor dem Haus, das Scott und Kelley einst teilten. So dokumentierte Kelley ihren Versuch sogar live auf Instagram und erklärte, sie habe einen Deputy der Summit County Sheriffs um Unterstützung gebeten. Dabei war sie zu sehen, wie sie versuchte, ein Fenstergitter zu entfernen, um ins Innere zu gelangen. Hintergrund all dessen ist eine einstweilige Verfügung, die Scott gegen Kelley erwirkt hatte, und sein derzeit alleiniges Sorgerecht für die drei Kinder Jackson, Miller und Lucy. Kelley widersprach den Vorwürfen allerdings vehement und erklärte öffentlich, sie sei eine Kämpferin und würde alles für ihre Kinder tun.

Scott und Kelley waren 21 Jahre verheiratet, ehe er im Juni die Scheidung einreichte. Der Schauspieler wirft seiner Noch-Ehefrau vor, eine Gefahr für die Familie darzustellen, weshalb das Gericht ihm vorerst das alleinige Sorgerecht zusprach. Allerdings wurde die einstweilige Verfügung gegen Kelley bereits im Juli aufgehoben, unter der Bedingung, dass sie den Nachwuchs nur unter Aufsicht sehen dürfe. Während Scott durch seine Rolle in "Party of Five" in den 90er-Jahren Berühmtheit erlangte, hielt sich Kelley, eine ehemalige Reality-Show-Teilnehmerin, eher im Hintergrund – bis dieser bittere Streit in aller Öffentlichkeit eskalierte.

Getty Images Die Schauspieler Kelley Limp und Scott Wolf, Januar 2006

Getty Images Scott Wolf und Kelley Wolf im Dezember 2018 in New York City

Getty Images Scott und Kelley Wolf

