Führte "Der mit dem Wolf tanzt"-Star eine Missbrauchs-Sekte?

Die Vorwürfe gegen Nathan Lee Chasing His Horse sind erdrückend. Der Schauspieler dürfte vor allem den Fans des Klassikers "Der mit dem Wolf tanzt" bekannt sein. In dem Western hatte er als Jugendlicher ein Mitglied des Stammes der Sioux an der Seite von Hauptdarsteller Kevin Costner (68) gespielt. Danach hatte er noch in weiteren Projekten wie unter anderem Steven Spielbergs (76) Serie "Into the West" mitgewirkt. Doch nun liegt ein Schatten über seiner Karriere: Gegen Nathan wird der Verdacht des Kindesmissbrauchs erhoben.

Associated Press wurde Einblick in die Ermittlungsakte gegen Nathan gewährt, die die aktuellen Vorwürfe aufführt. "Nathan Lee Chasing His Horse nutzte spirituelle Traditionen und sein Glaubenssystem als Werkzeug, um junge Mädchen bei zahlreichen Gelegenheiten sexuell zu missbrauchen", heißt es in den Unterlagen. Demnach soll er eine Art Sekte gegründet haben, die sich "The Circle" nennt. Da es sich bei den vermeintlichen Opfern vor allem um Minderjährige gehandelt haben soll, steht nun der Vorwurf des Kindesmissbrauchs und auch des Menschenhandels im Raum. Der 46-Jährige soll kommenden Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Was Nathans Fall umso tragischer zu machen scheint, ist die Tatsache, dass er vor allem Mitglieder der amerikanischen Ureinwohner um sich gescharrt hat. Er selbst gehört dem Sioux-Stamm der Lakota an. In "Der mit dem Wolf tanzt" hatte Nathan ebenfalls einen Lakota-Jungen gespielt, der auf den Namen "Lächelt viel" hört.

