Ohne dieses Filmprojekt hätte Kevin Costner kein Geld mehr

Dieser Film hat ihm ein vermögendes Leben geschenkt! Kevin Costner (67) hat schon an so einigen Filmen in Hollywood mitgewirkt. Vor seinem Durchbruch spielte er beispielsweise in dem Film "Das Leichenhaus flippt völlig aus" mit oder verkörperte in "Das letzte Testament" einen Ehemann, der sein neugeborenes Baby verliert. Mittlerweile ist Kevin ein reicher Mann und kann sich ein luxuriöses Leben finanzieren. Jetzt verriet er, dass er nur wegen eines Films nicht pleite gegangen ist.

„Ohne den Wolf wäre ich heute wohl auch glücklich, aber pleite – ohne Haus, Auto, Pferd", verriet Kevin gegenüber der Bild-Zeitung über den Film "Der mit dem Wolf tanzt." Als der Film im Jahr 1989 gedreht wurde, seien der Produktion die Gelder ausgegangen. Kevin ging das Risiko ein und stecke seine gesamte Gage von ungefähr 2,5 Millionen Euro in das Projekt – mit Erfolg, denn der Westernfilm spielte 400 Millionen Euro ein und machte den 67-Jährigen zu einem weltbekannten Star. "Ich bin ein Spieler, wenn ich an eine Sache glaube", äußerte er sich.

In seinem Leben stand Kevin jedoch nicht nur vor der Kamera, sondern hielt sich auch gerne mal hinter der Kamera auf. Bei seinem Wolfs-Kino-Hit spielte er nicht nur den Leutnant John Dunbar, sondern führte gleichzeitig Regie und war mit für die Produktion verantwortlich.

