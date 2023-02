Wie schön: Für Helene Fischer ist ihre Mutter ein Vorbild

Dafür wird sie ihrer Mutter immer dankbar sein. Helene Fischer (38) gehört derzeit zu den erfolgreichen Schlagersängerinnen in Deutschland. Mit ihrer Stimme kann sie riesige Konzerthallen und Stadien füllen. Vor allen ihr Hit "Atemlos" wurde zu einem nationalen Partysong und wird rauf und runter gespielt. Zu Beginn ihrer Karriere war sie im Theater zu sehen gewesen. Ihren musikalischen Erfolg hat Helene aber vor allem ihrer Mama zu verdanken.

Wie die deutsche Zeitschrift Bunte.de jetzt berichtete, schickte Helenes Mutter Maria Fischer im Jahr 2004 eine Demo-Aufnahme an verschiedene Plattenlabels und Produzenten – und setzte so die Karriere der damals 20-Jährigen in Gang. "Mein großes Vorbild ist mein Leben lang schon meine Mutter", verriet Helene in einem Interview. Das ist vermutlich auch der Grund dafür, dass sie ihre Eltern überall dabeihaben will. "Meine Eltern sind meine größten Fans", ergänzte die "Herzbeben"-Interpretin.

Obwohl die 38-Jährige inzwischen Konzerte mit mehreren 10.000 Fans gibt, fühle sie sich selbst bisweilen gar nicht berühmt. "Ich verstehe manchmal den Hype um mich einfach nicht", plauderte sie schmunzelnd in einem Interview mit BamS aus. Nach den Konzerten führe sie ein ganz normales Leben.

Getty Images Helene Fischer bei einem Konzert in München, 2022

Getty Images Helene Fischer, Schlagersängerin

MEGA Helene Fischer im Januar 2019

