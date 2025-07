Geheimnis gelüftet: Helene und Otto haben ein Musik-Baby

Helene Fischer (40) und Otto Waalkes (76) haben ihre Fans mit einem überraschenden Projekt begeistert. Die Schlagerqueen und der Kult-Komiker präsentierten am Mittwoch auf TikTok ihre Version des Internet-Hits "Baby Shark". In einem humorvollen Video tanzen und singen die beiden vor einer bunten Comic-Kulisse. Helene, gekleidet in einem lockeren, hellen Outfit, tritt dabei als "Mama Shark" auf, während Otto, ganz in Blau und mit Lederkoffer, als "Baby-Otto" aus einem Kinderwagen grinst. Die Babykugel der Sängerin, die zusammen mit Ehemann Thomas Seitel bald ihr zweites Kind erwartet, ist nur zu erahnen. Die Single soll am 8. August 2025 veröffentlicht werden.

Das Lied ist Teil eines besonderen Albums von Helene Fischer. Ihr Kinderlieder-Album "Die schönsten Kinderlieder (Tanzen & Feiern)" wird im September erscheinen und verspricht, ein weiteres Highlight in ihrer beeindruckenden Karriere zu werden. Der Song "Baby Shark", der seit 2016 ein weltweites Phänomen ist und auf YouTube mit Milliarden von Klicks glänzt, bietet dafür die perfekte Grundlage. Ottos humorvolle Persönlichkeit ergänzt Helenes musikalisches Talent in der Performance ideal. Fans dürfen sich auf eine peppige Version des Klassikers freuen, die ebenso zum Mitsingen wie zum Schmunzeln einlädt.

Für Otto Waalkes ist der Auftritt als "Baby-Otto" keineswegs Neuland. Die beliebte Figur begleitet den Komiker bereits seit Jahrzehnten in diversen Formaten und zeigt einmal mehr seinen unverwechselbaren Humor. Helene Fischer hingegen nimmt mit diesem Album eine neue Wendung in ihrer Karriere, indem sie sich stärker im Bereich der Kinderunterhaltung positioniert. Die Kombination der beiden Stars verspricht nicht nur musikalischen, sondern auch unterhaltsamen Mehrwert, der sicher auch über die Zielgruppe hinaus für Begeisterung sorgen wird.

