Helene Fischer oder Andrea Berg? Sie ist Liebling der Fans

Beim großen Voting zum 25. Jubiläum des Senders GoldStar TV entschieden nun über 70.000 Schlagerfans, wer ihre unangefochtenen Favoriten sind. In der Kategorie der Sängerinnen lieferten sich Andrea Berg (59) und Helene Fischer (40) ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende setzte sich Andrea knapp durch und holte sich mit 25,6 Prozent der Stimmen den ersten Platz. Helene, die zuletzt weniger auf der Bühne präsent war, kam mit 22,7 Prozent auf Rang zwei. Dritte im Bunde wurde Beatrice Egli (37), die 12,9 Prozent in der Kategorie für sich verbuchte.

Während Andrea das Duell um den Fanliebling für sich entscheiden konnte, ließ Helene in der Kategorie der beliebtesten Schlagerhits nichts anbrennen. Ihr Mega-Erfolg "Atemlos durch die Nacht" wurde mit 19,6 Prozent aller Stimmen zur unangefochtenen Nummer eins gewählt. Dahinter platzierten sich DJ Ötzis (54) "Ein Stern, der deinen Namen trägt" mit 16,3 Prozent und Andreas Klassiker "Du hast mich tausendmal belogen" mit 12,6 Prozent. Auch ein knappes Ergebnis, aber Helene zeigte damit, dass ihre Songs weiterhin Kultstatus genießen.

Abseits der Konkurrenz verbindet Andrea und Helene auch eine Gemeinsamkeit: Sie nutzen die Bühnenmomente, um persönliche Emotionen zu teilen. So bewegte Andrea vor wenigen Monaten das Publikum mit spontanem Auftritt bei Florian Silbereisens (43) "Schlagerboom", den sie ihrem Ehemann Uli Ferber widmete. Ein romantischer Moment, der für Aufsehen sorgte und die Zuneigung des Paares ergreifend zeigte. In einer Branche, in der Wettbewerb oft großgeschrieben wird, zeigen Andrea und Helene, dass sie trotz ihrer Rivalität vor allem für ihre Fans performen und dabei wahre Emotionen vermitteln.

Andreas Rentz/Getty Images & Andreas Rentz/Getty Images Collage: Helene Fischer und Andrea Berg

Getty Images Andrea Berg und Helene Fischer beim Bambi 2013

Helene Fischer und Andrea Berg bei einer TV-Show in Magdeburg 2013

