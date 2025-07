Fans sind genervt von Helene Fischers neuen Kinderliedern

Es brodelt in der Fangemeinde von Helene Fischer (40): Die Sängerin hat zusammen mit Comedy-Legende Otto Waalkes (77) eine neue Version des weltbekannten Kinderlieds "Baby Shark" aufgenommen. Offiziell erscheint der Song zwar erst am 8. August, doch ein Teaser, den die beiden Mitte Juli auf Instagram veröffentlicht haben, sorgt schon jetzt für Gesprächsstoff. Zahlreiche Fans der Schlager-Ikone zeigen sich enttäuscht von Helenes aktuellem Fokus auf Kinderlieder und äußern ihren Unmut lautstark in den Kommentaren: "Bin ich eigentlich die Einzige, die sich freuen würde, wenn es endlich wieder 'normale' Songs von Helene geben würde?" – Viele erwarten künftig wieder erwachsene Songs von ihrem Idol.

Hintergrund der Kritik ist Helenes verstärkte Ausrichtung auf Kinderproduktionen. Schon 2022 begann sie, an ihrem Kinderliederprojekt zu arbeiten. Im vergangenen Jahr veröffentlichte sie ein Album mit deutschen Klassikern wie "Alle meine Entchen" und bescherte ihren Fans pünktlich zum Osterfest 2025 "Stups, der kleine Osterhase". Doch während einige diese Entwicklung begrüßen, zeigen sich viele langjährige Anhänger, auch wenn der ein oder andere Follower "alles daran liebt", enttäuscht über die musikalische Neuausrichtung. Besonders kritisch sehen manche die bisherige Auswahl der Lieder und fürchten gar eine kinderorientierte Show ihres Idols auf der nächsten Tour. "Ich seh schon, die Stadionshow 2026 wird aus den Kinderliedern bestehen… Ich verkauf' mein Ticket lieber, bevor ich mir sowas antun muss!", empörte sich ein Instagram-User.

Helene und Otto scheinen sich von der Kritik jedoch nicht beirren zu lassen. Bei der kürzlichen Präsentation ihres gemeinsamen Projekts zeigten sie ihre humorvolle Seite. In einem verspielten Teaser-Video, in dem Helene als "Mama Shark" in einem lässigen Look und Otto als schrulliger "Baby-Otto" auftreten, zeigten sie deutlich, dass sie sich mit vollem Herzen auf dieses Projekt stürzen. Die Sängerin scheint ihren neu gewonnenen musikalischen Fokus auf Kinderlieder sichtlich zu genießen und sich dabei zur Abwechslung selbst nicht ganz so ernst zu nehmen. Dabei kann sie sich ganz auf ihren Partner, den Luftakrobaten und Turner Thomas Seitel, mit dem sie seit 2018 gemeinsam durchs Leben geht, verlassen.

