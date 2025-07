Dieser Musiker ist total beeindruckt von Helene Fischer

Dave Stewart (72), der gefeierte Gitarrist der Eurythmics, hat in einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung pure Begeisterung für die deutsche Schlagerikone Helene Fischer (40) gezeigt. Der Musiker, der gemeinsam mit Annie Lennox (70) internationale Popgeschichte schrieb, trat 2023 in der Helene Fischer Show auf und war von der Begegnung nachhaltig beeindruckt. "Sie arbeitet unglaublich hart", betont der 72-Jährige und fügt hinzu: "Wie sie Positionen einstudiert, wie sie mit den Tänzern arbeitet – ich dachte nur: Wow, dieser Mensch brennt."

Dabei war Dave ursprünglich recht unvorbereitet in die TV-Show geraten. Ein befreundeter Musiker der Band Simple Minds empfahl ihm, daran teilzunehmen. Vor Ort erlebte er nicht nur Helenes professionelle Arbeitsweise, sondern ließ sich auch von Vanessa Amorosi, der Sängerin und Tour-Partnerin, die ihn begleitete, begeistern. Helenes Reaktion auf Vanessas Gesang sei voller Bewunderung gewesen, wie Dave der Zeitung berichtet: "Als sie hörte, wie sich Vanessa einsang, sagte sie nur: 'Oh mein Gott!'"

Helene Fischer hat mit ihrer Show nicht nur Dave Stewart beeindruckt, sondern auch einen bleibenden Eindruck in der Musikszene hinterlassen. Für Dave, der mit Songs wie "Sweet Dreams" und "Here Comes the Rain Again" Popgeschichte schrieb, ist Deutschland kein Neuland. Während seine Karriere sich nach dem Eurythmics-Aus 1990 auf die Zusammenarbeit mit Stars wie Mick Jagger (81) oder Céline Dion (57) konzentrierte, bleibt besonders Helenes kompromisslose Arbeitsweise in seiner Erinnerung haften.

Getty Images Helene Fischer, Sängerin

Getty Images Dave Stewart, Musiker

Getty Images Dave Stewart, März 2025