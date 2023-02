"NYPD Blue"-Star Austin Majors ist mit 27 Jahren gestorben

Große Trauer um Austin Majors. Der Schauspieler spielte sieben Staffeln lang die Rolle des Theo Sipowicz in der US-Amerikanischen Fernsehserie "New York Cops – NYPD Blue". Er verkörperte den Sohn der Hauptfigur der Serie, Detective Andy Sipowicz, gespielt von Dennis Franz. Für seine schauspielerische Leistung in "NYPD Blue" erhielt er zum Beispiel den Young Artist Award. Doch jetzt wurden traurige Neuigkeiten bekannt: Austin ist verstorben.

TMZ berichtet, dass Austin im Alter von nur 27 Jahren verstorben ist. Zum Zeitpunkt seines Todes soll er sich in einer Obdachlosenunterkunft aufgehalten haben. Laut dem Newsportal wird vermutet, dass der Kinderstar einer Überdosis des Betäubungsmittels Fentanyl erlag. Eine Autopsie soll nun Aufschluss über die Todesursache geben.

Auch Austins Familie meldete sich inzwischen zu dem Tod des 27-Jährigen zu Wort. "Er war ein liebevoller, künstlerischer, brillanter und freundlicher Mensch. Austin hatte große Freude an seiner Schauspielkarriere und war stolz darauf", hieß es in einer offiziellen Erklärung.

Getty Images Austin Majors und Dennis Franz

Getty Images Austin Majors im Jahr 2002

Getty Images Austin Majors in Los Angeles

