Entschieden: Jimi Blue Ochsenknecht darf ausgeliefert werden

Schauspieler und Musiker Jimi Blue Ochsenknecht (33) soll an die österreichischen Behörden ausgeliefert werden. Dies entschied das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg und erklärte seine Auslieferung für zulässig, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigt. Die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg bewilligte daraufhin den Antrag. Alle weiteren Informationen zum Vorgehen werden vorerst unter Verschluss gehalten: "Weitere Auskünfte, die die Durchführung der Auslieferung und den Zeitpunkt der Übergabe des Verfolgten an den ersuchenden Staat betreffen, werden nicht erteilt."

Die österreichischen Ermittlungsbehörden werfen dem 33-Jährigen Betrug vor, nachdem er eine Hotelrechnung über knapp 14.000 Euro nicht bezahlt haben soll. Der Vorfall ereignete sich Ende 2021 während einer mehrtägigen Geburtstagsfeier in Tirol. Jimi war kürzlich am Hamburger Flughafen festgenommen worden und befindet sich derzeit in Haft. Obwohl seine Ex-Partnerin Yeliz Koc die Rechnung inzwischen beglichen hat, blieb Jimi in Untersuchungshaft in Hamburg. Nachdem das Oberlandesgericht in Hamburg dem Antrag auf Auslieferung nun stattgegeben hat, muss der Beschuldigte innerhalb von zehn Tagen ausgeliefert werden. Zwar habe Jimi noch die Möglichkeit, Verfassungsbeschwerde gegen den Beschluss einzulegen, jedoch soll er der Auslieferung nach Bild-Informationen bereits zugestimmt haben.

Vor wenigen Tagen hat sich Jimi bereits selbst zu der Situation im Netz geäußert und zeigte sich reumütig. Auf Instagram schrieb der Schauspieler: "Ich hätte wissen müssen, wie ernst die Situation ist und ich hätte es niemals so weit kommen lassen. Das war falsch." Zudem zeigte er sich dankbar gegenüber seiner Ex Yeliz, die auch die Mutter seiner Tochter Snow Elanie (3) ist: "Der größte Dank geht an Yeliz, die, als mir schon die Hände gebunden waren und ohne dass ich danach gefragt habe, ohne mit der Wimper zu zucken Hilfe angeboten hat, um den offenen Restbetrag sofort zu überweisen."

AEDT Jimi Blue Ochsenknecht bei der Bulgari x Constantin Film Party

Timm, Michael Jimi Blue Ochsenknecht, Sänger

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht auf dem Oktoberfest 2022