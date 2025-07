Michelle Keegan kehrt nach Geburt zum Sky-Set zurück

Michelle Keegan (38) ist wieder am Set! Nur vier Monate nach der Geburt ihrer Tochter Palma meldet sich die britische Schauspielerin mit einem geheimnisvollen neuen Projekt zurück. Über das Wochenende teilte die ehemalige "Coronation Street"-Darstellerin auf Instagram einige Eindrücke von den Dreharbeiten. In einem lässigen Outfit mit weißer Leinenhose und Top ließ sie ihre Fans an ihrem Comeback teilhaben. Es ist das erste große Engagement der 38-Jährigen, seit sie vor Kurzem einen lukrativen Vertrag bei Sky unterzeichnet hat, und das gleich mit prominenter Unterstützung: Gemeinsam mit Idris Elba (52) soll sie für den Streaming-Anbieter werben.

Dabei scheint Michelle die Balance zwischen Arbeit und Familie perfekt zu meistern. Nach einer ausgedehnten Elternzeit mit Baby Palma wird das Werben für Sky nun ihre neue Aufgabe, während früheren Berichten zufolge ihre erfolgreiche Serie "Brassic" nach der siebten Staffel endet. Die Schauspielerin, die in Serien wie "Our Girl" und zuletzt in dem Netflix-Hit "In ewiger Schuld" glänzte, gilt schon lange als vielseitiges Ausnahmetalent. Neben den Promotion-Clips sind jedoch keine weiteren Details zu ihrem aktuellen Projekt bekannt.

Ebenso erfolgreich wie im Berufsleben läuft es für Michelle auch im Privatleben. Die Serienberühmtheit und ihr Partner Mark Wright (38) genossen dieses Jahr ihren ersten Sommer mit Kind – die dreiköpfige Familie hat direkt ihre erste Reise unternommen. Auf Instagram gab Michelle ihren Fans regelmäßig süße Einblicke und teilte verschiedene Fotos und Videos. Neben Schnappschüssen in modischen Outfits und Kinderwagen sind auch Fotos dabei, auf denen die Kleine bei ihrer Mama auf dem Arm liegt.

Anzeige Anzeige

Instagram / michkeegan Michelle Keegan, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / michkeegan Michelle Keegan, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / michkeegan Michelle Keegan mit ihrer Tochter Palma, Juni 2025