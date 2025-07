Urlaubsfotos: Lilian de Carvalho Monteiro zeigt Babybauch

Boris Becker (57) und seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro genießen ihr gemeinsames Glück derzeit an der Mittelmeerküste. Auf neuen Urlaubsfotos, die der ehemalige Tennisstar auf Instagram teilt, präsentiert Lilian stolz ihren Babybauch, während das Paar sichtlich entspannt posiert. Vor der Kulisse von Portofino, einem Ort mit besonderer Bedeutung für die beiden, feiern sie gleich doppelt: das 40-jährige Jubiläum von Boris' historischem Wimbledon-Sieg und die bevorstehende Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes.

Im vergangenen September gaben sich Boris und Lilian genau an diesem Ort das Jawort. Nun erwarten sie voller Freude Nachwuchs, was der Tennisstar vor Kurzem erstmals in einem Video enthüllte. In Italien genießen sie aktuell Sonne, Meer und die Vorfreude auf ihr Baby. Boris, der bereits vier Kinder aus früheren Beziehungen hat, schwärmt in seinen Posts von der besonderen Zeit, die das Paar nun am Beginn eines neuen Lebensabschnitts verbringt.

Für Boris Becker ist das kommende Kind ein großer Wunsch, der jetzt in Erfüllung geht. Schon vor über zweieinhalb Jahren hatte der vierfache Vater laut Bild preisgegeben, dass er sich weitere Kinder wünscht. Im Jahr 2022 wurde Boris im Rahmen eines TV-Interviews von dem Moderator Steven Gätjen (52) gefragt, wo er sich in zehn Jahren sehe. "Umringt von meinen Kindern. Ich hoffe, es kommen noch ein paar dazu", antwortete Boris unmissverständlich. Dieser Traum geht nun schon voraussichtlich im Dezember in Erfüllung.

Instagram / borisbeckerofficial Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker in Italien

Instagram / borisbeckerofficial Lilian de Carvalho Monteiro, Model

Instagram / borisbeckerofficial Tennis-Star Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro