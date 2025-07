Schock: Bei Lisa Akkaya wurde Krebsvorstufe diagnostiziert

Lisa Akkaya (24) macht aktuell viel durch. Schon seit Wochen bangt die Influencerin um das Leben ihres ungeborenen Babys – nun teilt sie einen weiteren harten Schicksalsschlag mit ihren Fans. Bereits früher hatte sie angedeutet, dass bei ihr eine Krankheit diagnostiziert wurde. Nun gibt sie die schrecklichen Details dazu in ihrer Instagram-Story preis. "Bei mir wurde die erste Phase von Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert", erzählt sie und erklärt, dass aufgrund ihrer aktuellen Schwangerschaft eine Behandlung der Erkrankung "weitestgehend nicht möglich" sei.

Aufgrund der Diagnose sei Lisa auch gefragt worden, ob sie die Schwangerschaft mit ihrem zweiten Kind abbrechen wolle. Die 24-Jährige habe sich aber klar gegen eine Abtreibung entschieden. Die aufgetretenen Schwangerschaftskomplikationen vor einigen Wochen haben nichts mit ihrer Krankheit zu tun – jedoch seien in diesem Zuge weitere Auffälligkeiten an ihrer Gebärmutter entdeckt worden. "Inzwischen sieht es leider nicht mehr so aus, als wäre es 'nur' eine Vorstufe. Meine Werte verschlechtern sich stetig – alles weist darauf hin, dass sich bereits etwas in der Entwicklung befindet", erklärt Lisa. Die werdende Zweifachmama müsse sich unmittelbar nach der Geburt des kleinen Xavi in Behandlung begeben: "Am besten schon am nächsten Tag. Welche Therapie genau, wird dann entschieden."

Inmitten der Sorge um ihre eigene Gesundheit ist auch ihr ungeborener Sohn noch nicht über den Berg. Seitdem der Geburtsvorgang ungeplant und viel zu früh einsetzte, bangen Lisa und ihr Mann Akka (24) um das Leben des Babys. Aktuell zähle jeder Tag, an dem das Kind noch nicht auf die Welt kommt. Ihr erster gemeinsamer Sohn namens Emilio erblickte erst im Oktober vergangenen Jahres das Licht der Welt. Wie Lisa in ihrer aktuellen Instagram-Story berichtet, habe sie ihre Diagnose nach Emilios Geburt und vor ihrer zweiten Schwangerschaft erhalten.

Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya im Mai 2025

Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya im Mai 2025

