"Kaum erkannt": Marta schockt bei "Ex on the Beach"-Reunion

Marta Dobrowolska, die bei der Show Ex on the Beach schnell zum Liebling der Zuschauer wurde, sorgte bei der Reunion für Aufsehen. Ihr veränderter Look überraschte nicht nur die Fans im Studio, sondern auch zahlreiche Zuschauer vor den Bildschirmen. Unter einem Instagram-Post der Show sammelten sich erstaunte Reaktionen und Kommentare, in denen betont wurde, wie stark sich das Aussehen der Blondine verändert habe. "Ich habe Marta kaum erkannt", schrieben mehrere User, begleitet von entsetzten Emojis.

Viele spekulierten, dass eine deutlich größere Menge Make-up, Studiolichter und mögliche kosmetische Eingriffe wie Botox für die Veränderung verantwortlich sein könnten. "Ihr schönes Lächeln kommt nicht mehr so raus, weil ihre Augen auch nicht mehr mitlächeln", stellte ein User fest. Weitere Zuschauer machten Martas verändertes Aussehen an einer viel glatteren Hautstruktur und den deutlich helleren Haaren fest. Ein Fan vermisste das als "natürlich" wahrgenommene Aussehen, das Marta während ihres Auftritts bei der Sendung ausgezeichnet habe: "Was bitte ist mit Martas Gesicht passiert? Sie sieht komplett anders aus als beim Dreh".

Bei "Ex on the Beach" bandelte Marta unter anderem mit Realitystar Marc-Robin Wenz an. Dieser ging zuvor auch schon mit ihrer Show-BFF Franziska Temme (30) auf Tuchfühlung. Nach der Show bereute Marta die Romanze mit dem TV-Casanova jedoch. "Ich bereue das Ganze auf jeden Fall. Franzi war – oder ist – eine meiner besten Freundinnen geworden", erklärte die Blondine im Gespräch mit Blitzlichgewitter.

RTL / Frank Fastner Marta Dobrowolska, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2025

Instagram / martaa_d Marta Dobrowolska, Juni 2025

Instagram / martaa_d Marta Dobrowolska, Juni 2025

