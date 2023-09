Austin Majors (†27) starb zwischen Drogen und Dollarscheinen

So waren seine letzten Momente. Austin Majors wurde in der US-amerikanischen Fernsehserie "New York Cops – NYPD Blue" in seiner Rolle als Theo Sipowicz bekannt. Im Februar gab es allerdings traurige Nachrichten von dem Schauspieler: Austin verstarb völlig unerwartet. Laut den Dokumenten starb der 27-Jährige an einer Überdosis Fentanyl. Nun gibt es neue Infos zum Ort, an dem Austin seine letzten Stunden verbrachte.

Laut dem Bericht des Gerichtsmediziners, der TMZ vorliegt, kontrollierte das Sicherheitspersonal der vorübergehenden Unterkunft für Obdachlose, in der der Kinderstar untergebracht war, am 11. Februar gegen 21.30 Uhr sein Bett, doch Austin reagierte nicht. Als sie das Zimmer betraten, fanden sie ihn nicht ansprechbar in seinem Bett. Stunden zuvor wurde Austin gesehen, wie er sich etwas zu essen holte. In dem Zimmer befanden sich außerdem zwei aufgerollte Dollarscheine, Folie mit einem weißen kristallartigen Pulver, Pillen und ein Schnapsglas mit weißen Pulverrückständen.

Austins Familie meldete sich kurz nach seinem Tod ebenfalls zu Wort. "Er war ein liebevoller, künstlerischer, brillanter und freundlicher Mensch. Austin hatte große Freude an seiner Schauspielkarriere und war stolz darauf", hieß es in einer offiziellen Erklärung.

Getty Images Austin Majors in Los Angeles

Getty Images Austin Majors, März 2003

Getty Images Austin Majors und Dennis Franz

