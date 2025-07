Nach Hochzeit mit Leyla: Mike Heiter musste zum Notarzt

Die beiden Realitystars Mike Heiter (33) und Leyla Lahouar (29) feierten am Wochenende ihre Traumhochzeit. Doch kurz nach den Feierlichkeiten wurde die Freude durch ein schmerzhaftes Ereignis getrübt: Der frisch verheiratete Mike musste bereits am nächsten Tag einen Notzahnarzt aufsuchen und sich einen Zahn ziehen lassen. "Gestern sind wir wieder zu Hause. Auf einmal hat Mike wieder komplette Zahnschmerzen", schilderte Leyla das turbulente Geschehen in ihrer Instagram-Story und fügte hinzu, dass die Wunde genäht werden musste.

Die Tage nach der Hochzeit verliefen also etwas anders als erhofft. Mikes Genesung steht nun im Vordergrund, denn die Fäden, die nach der Zahn-OP notwendig waren, sollen dem Realitystar in Kürze gezogen werden. Trotz der unangenehmen Umstände nimmt Leyla die Situation mit Humor. Sie kommentierte das Geschehen locker mit den Worten: "Leute, bei uns ist es wirklich immer turbulent." Ihre Story zeigt: Das Paar verliert – allen Widrigkeiten zum Trotz – weder den Humor noch die gemeinsame Leichtigkeit.

Die turbulente Zeit begann für Mike und Leyla bereits während der Hochzeitsfeierlichkeiten. In der besonderen Hochzeitsnacht standen sie plötzlich vor verschlossener Hoteltür – ihre Schlüsselkarte hatten sie vergessen. Improvisation war gefragt, was inzwischen beinahe zu ihrem Markenzeichen geworden ist. Trotz kleiner Pannen zeigen Mike und seine Ehefrau immer wieder, dass sie gemeinsam lachen und Herausforderungen mit Leichtigkeit meistern. Besonders Leyla beweist in solchen Momenten, wie humorvoll und bodenständig sie an Mikes Seite steht.

