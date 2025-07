"Goodbye Deutschland"-Star Thommy Schmelz liegt im Koma

Thommy Schmelz, bekannt aus der Vox-Serie Goodbye Deutschland, schwebt in akuter Lebensgefahr. Der 54-jährige Auswanderer befindet sich nach einem dramatischen gesundheitlichen Rückschlag im künstlichen Koma. Seine Frau Kathrin Mermi-Schmelz teilte in einem emotionalen Instagram-Beitrag mit, dass die Lage ihres Mannes ernst ist. "Ein hochaggressiver Pilz auf der Lunge" sowie zusätzliche Herzprobleme haben dazu geführt, dass Thommy seit Donnerstag auf der Intensivstation behandelt wird. Kathrin befindet sich an seiner Seite im Universitätsklinikum Son Espases auf Mallorca, wo die Ärzte um sein Leben kämpfen.

Bereits seit Jahren kämpft Thommy mit schweren gesundheitlichen Problemen. Erst im März musste ihm aufgrund eines ernsten Lungenleidens ein Teil des Lungenflügels entfernt werden. Zwar konnte im Mai Entwarnung in Bezug auf Krebs gegeben werden, doch die Hoffnung auf Besserung wurde nun jäh zerstört. Kathrin erklärte auch, dass ihr Mann beatmet werden muss. "Bangen, hoffen, beten, kämpfen jede einzelne Sekunde", schrieb sie in ihrem Post und appellierte an die Fans, Thommy Kraft zu senden: "Ich weiß, dass mein Schatzi es möchte, dass seine Freunde und Fans über die Situation informiert werden. Wir lieben euch und bitte sendet ihm alle Kraft dieser Erde."

Thommy und Kathrin sind seit 2008 verheiratet und haben in ihrer Beziehung viele Höhen und Tiefen erlebt. Von Brasilien über Schweden bis hin nach Mallorca – die TV-Auswanderer waren immer ein Team. Kathrin sagte vor einem Jahr in der Serie "Goodbye Deutschland" über ihre Ehe: "In guten wie in schlechten Zeiten – ich stehe an seiner Seite." Die beiden haben sich stets gegenseitig unterstützt, sowohl in ihrer jahrelangen Auswanderungsgeschichte als auch in den gesundheitlichen Herausforderungen, die besonders dem Gastronomen zu schaffen machen. Das Paar, das seit 2007 Teil des Vox-Programms ist, hat durch die Sendung eine enge Verbindung zu seinen Fans aufgebaut, die nun in Gedanken bei ihm sind.

Instagram / mermischmelz Die "Goodybe Deutschand"-Stars Thommy und Kathrin Schmelz, Juli 2025

Instagram / mermischmelz Thommy Schmelz, "Goodbye Deutschland"-Bekanntheit

Instagram / thommyschmelz Kathrin und Thommy Schmelz, "Goodbye Deutschland"-Stars