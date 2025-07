Flirt oder Freund? Rachel Zegler knutscht mit diesem Tänzer

Rachel Zegler (24) wurde beim Konzert von Sabrina Carpenter (26) im BST Hyde Park dabei gesehen, wie sie mit dem Tänzer und Schauspieler Nathan Louis-Fernand Zärtlichkeiten austauschte. Die Schauspielerin, die derzeit in London als Eva Perón in einer neuen Inszenierung des Musicals "Evita" auf der Bühne steht, genoss den Abend in einem eleganten schwarzen Spitzenkleid, kombiniert mit einer lässigen Lederjacke. Auf Bildern, die der Daily Mail vorliegen, tanzte das vermeintlich neue Paar eng nebeneinander im Publikum, bevor sie sich in aller Öffentlichkeit einen Kuss gaben. Das Konzert des Popstars war ausverkauft – und Rachel schien nicht nur die Musik, sondern auch die Gesellschaft ihres Begleiters besonders zu genießen.

Die neue Romanze der "West Side Story"-Darstellerin sorgt für Aufsehen, denn es ist das erste Mal seit ihrer mutmaßlichen Trennung von Josh Andrés Rivera vor acht Monaten, dass sie mit jemand anderem romantisch in Verbindung gebracht wird. Rachel und Josh hatten sich 2021 am Set des Films kennengelernt und galten seither als schwer verliebtes Paar, das seine Beziehung auch öffentlich in den sozialen Medien zeigte. Anfang November 2024 bemerkten Fans jedoch, dass Rachel die gemeinsamen Fotos mit Josh auf Instagram gelöscht hatte – ein Detail, das die Trennungsgerüchte weiter anheizte. Offiziell geäußert hat sich bislang keiner der beiden zu einem möglichen Beziehungsende.

Die Schauspielerin steht momentan auch vor anderen privaten Veränderungen. Zuletzt sorgte Rachel für Schlagzeilen, als sie offen über die emotionalen Herausforderungen sprach, die ihre Karriere mit sich bringt – insbesondere während der Arbeit an Disneys "Schneewittchen". Die harsche Kritik an ihrer Darstellung hatte sie dazu veranlasst, therapeutische Unterstützung in Anspruch zu nehmen, um mit der Belastung besser umzugehen. Umso schöner dürfte es für ihre Fans sein, Rachel nun in London an der Seite eines neuen Mannes strahlen zu sehen – ein Anblick, der Hoffnung auf einen glücklicheren Abschnitt in ihrem Leben macht.

Getty Images Rachel Zegler bei einem Disney-Event für "Schneewittchen" in Segovia, Spanien

Getty Images Rachel Zegler bei der Met Gala im Mai 2024

Getty Images Rachel Zegler, "Schneewittchen"-Hauptdarstellerin