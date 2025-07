Was lief nach "Ex on the Beach" bei Marc-Robin und Marta?

In der diesjährigen Staffel von Ex on the Beach funkte es zwischen Marc-Robin Wenz und Marta. Der Reality-TV-Star zeigte ernsthaftes Interesse und verließ sogar gemeinsam mit Marta die Villa. Zunächst schien es auch nicht nur bei einer TV-Romanze zu bleiben, wie die Blondine in der Reunion erzählte: "Wir sind zusammen nach Hause geflogen. Dann waren wir einen Tag zu Hause, dann ist er direkt zu mir gekommen für eine Woche." Doch die Verbindung, die vielversprechend begann, geriet schnell ins Wanken. Nur zwei Wochen nach ihrem Show-Exit beendeten sie ihre Kennenlernphase wieder. Der Grund? Nach ihrem ersten romantischen Höhenflug erhielt Marta Anrufe von anderen Frauen aus der Reality-TV-Bubble, die behaupteten, Marc-Robin würde es nicht ernst meinen und sie nur für sein Image benutzen.

Doch damit war die Geschichte nicht vorbei, sondern nahm erst richtig Fahrt auf. Bereits einen Tag nach der Trennung wurde Marc-Robin mit Christina Rusch (27) alias Shakira intim. Danach folgte über Wochen ein kompliziertes Hin und Her zwischen ihm und Marta. Marc-Robin erklärte, dass sie nie offiziell ein Paar waren, es in ihren "On-Phasen" aber ernst war. Gleichzeitig beschuldigten sich beide, während der Zeit, in der sie exklusiv waren, auch andere Kontakte gehabt zu haben. So gab auch Marta zu, während ihres On-Off-Chaos' mit jemand anderem "etwas gehabt" zu haben.

Diese Spannungen führten zu einem immer chaotischeren Beziehungsdrama, das sich mit der Zeit immer weiter hochschaukelte. "Wir hatten im Wochentakt On- und Off-Phasen, das war so eine toxische Scheiße zwischen uns und das ist nicht auf dich geschoben. Ich rede von diesem Konzept, was wir hatten. Marta, es war schrecklich", fasste Marc-Robin die gemeinsame Zeit schließlich zusammen und erklärte, dass er nach wiederholten Eskapaden endgültig die Reißleine zog. Nun möchte Marc-Robin das Kapitel "Ex on the Beach" endgültig abschließen und nach vorne blicken.

RTL Marta und Marc-Robin Wenz bei "Ex on the Beach", 2025

RTL / Frank Fastner Marta, Kandidatin bei "Ex on the Beach", 2025

Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, Realitystar

