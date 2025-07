Fußballstar Neymar Jr. ist zum vierten Mal Vater geworden

Fußballstar Neymar Jr. (33) und seine Partnerin Bruna Biancardi sind erneut Eltern geworden. Ihre Tochter Mel kam vor wenigen Tagen zur Welt, wie Bruna stolz auf Instagram bekannt gab: "Unsere Mel ist angekommen, um unser Leben noch mehr zu vervollständigen und zu versüßen. Willkommen, meine Tochter!" Neben diesem liebevollen Statement teilte sie auch Fotos, die die beiden Eltern im Kreißsaal zeigen. Auf einem Bild ist außerdem der Moment eingefangen, in dem die ältere Tochter des Paares, Mavi, ihre kleine Schwester zum ersten Mal sieht.

Mel ist das zweite Kind des Paares und das vierte für den brasilianischen Fußballer. Neymar ist bereits Vater eines Sohnes und einer Tochter aus früheren Beziehungen. Die Geburt der kleinen Mel fällt in eine bewegte Zeit für den 33-Jährigen. Erst kürzlich kehrte er nach knapp anderthalb Jahren in Saudi-Arabien zurück in seine Heimat Brasilien, wo er mit einer Vertragsverlängerung beim FC Santos überrascht hatte. Neymar hatte nach einem Kreuzbandriss und weiteren Verletzungen zuletzt mit gesundheitlichen Rückschlägen zu kämpfen, hofft aber nun auf ein starkes sportliches Comeback.

Es ist nicht das erste Mal, dass Neymar und Bruna ihre Freude in den sozialen Medien teilen. Schon bei der Bekanntgabe der Schwangerschaft strahlten sie in einem liebevollen Video, begleitet von Neymars Sohn Davi und Tochter Mavi. Der Fußballstar, der nach Verletzungen und einer langen Genesungszeit wieder zu seinem Heimatverein zurückgekehrt ist, durchlebt damit eine besondere Phase – sowohl sportlich als auch privat. Die Ankunft von Mel dürfte dem Familienvater weiteren Auftrieb geben.

Instagram / brunabiancardi Neymar Jr. und Bruna Biancardi

Instagram / brunabiancardi Neymar Jr. und Bruna Biancardi, Oktober 2024

Instagram / neymarjr Neymar Jr. und seine Partnerin Bruna Biancardi