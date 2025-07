Abschied naht: Dann verlassen Anna und Gerald Heiser Namibia

Anna Heiser (35) hat auf Instagram bekanntgegeben, dass der endgültige Abschied von ihrer Farm in Namibia am 15. August 2025 stattfinden wird. "Wir werden den Container packen, das Tor ein letztes Mal schließen und die Farm verlassen, die so viele Jahre unser Zuhause war", schrieb die Reality-TV-Bekanntheit in einem emotionalen Post. Gemeinsam mit ihrem Mann Gerald Heiser (40), mit dem sie seit Jahren auf der Farm lebt, zieht sie zurück in ihre Heimat Polen – ein Schritt, der ihr sichtlich schwerfällt. Der Umzug sei jedoch notwendig, da das Leben sie in eine neue Richtung führe.

Der Abschied von Namibia ist für Anna und Gerald nicht nur logistischer Natur. In den kommenden Wochen wollen sie Erinnerungen sortieren, Persönliches loslassen und inneren Frieden mit ihrer Entscheidung finden. "Noch liegen 39 Tage vor uns und sie werden nicht leicht", ließ Anna ihre Follower wissen. Es seien Jahre voller erster Male, voller Freude – aber auch mancher Trauer –, die sie auf der Farm erlebt haben. Trotz aller Wehmut blickt das Paar zuversichtlich nach vorn und hofft, dass der Neuanfang in Polen Gutes mit sich bringt. Ihre Fans, die sie über die Jahre durch Höhen und Tiefen begleitet haben, senden nun viele ermutigende Nachrichten.

Anna und Gerald Heiser haben ihre Fans stets transparent an ihrem Leben teilhaben lassen. Kennengelernt haben sich die beiden bei der Kuppelshow Bauer sucht Frau, und seitdem kann das Publikum ihren Weg auf Social Media verfolgen. Die Farm in Namibia, die für sie zu einem Lebensprojekt wurde, bildete den Mittelpunkt ihres Alltags. Ihre Entscheidung, einen Neuanfang zu wagen, wirkt durchdacht und reflektiert. Mit zwei gemeinsamen Kindern und Annas familiären Wurzeln in Polen scheint der Neustart trotz der Traurigkeit über den Abschied von der bisherigen Heimat der richtige Schritt für die Zukunft zu sein.

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser, "Bauer sucht Frau"-Stars

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser, TV-Bekanntheiten

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser mit ihren Kindern, 2024