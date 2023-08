Autopsiebericht: Daran starb "NYPD Blue"-Star Austin Majors

Austin Majors schied viel zu jung aus dem Leben. In der US-amerikanischen Fernsehserie "New York Cops – NYPD Blue" war der Schauspieler in seiner Rolle als Theo Sipowicz bekannt geworden. Sieben Staffeln lang hatte er für das Format vor der Kamera gestanden. Im Februar dieses Jahres war dann aber Trauriges von Austin publik geworden: Er ist gestorben – nun ist auch bekannt, warum...

TMZ liegt nun der offizielle Autopsiebericht des Los Angeles County Medical Examiners Office vor. Laut den Dokumenten starb Austin an einer Überdosis Fentanyl. Des Weiteren geht aus den Unterlagen hervor, dass der 27-Jährige in seinem Wohnsitz gestorben sei. Wie das Onlinemagazin bereits im Februar berichtete, hatte sich der TV-Star damals in einer Obdachlosenunterkunft aufgehalten und dort offenbar auch gelebt.

Über die letzten Jahre von Austins Leben ist nicht viel bekannt. Seine Familie hatte sich kurz nach seinem Tod zu Wort gemeldet. "Er war ein liebevoller, künstlerischer, brillanter und freundlicher Mensch. Austin hatte große Freude an seiner Schauspielkarriere und war stolz darauf", hatten sie damals in einer offiziellen Erklärung geschrieben.

Anzeige

Getty Images Austin Majors im Jahr 2002

Anzeige

Getty Images Austin Majors und Dennis Franz

Anzeige

Getty Images Austin Majors, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de