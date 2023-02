Nach Hirnaneurysma: Tom Sizemore kämpft um sein Leben

Tom Sizemore (61) ist in einem kritischen Zustand. Der Schauspieler wurde in den 90er-Jahren bekannt durch seine Rolle des Sergeant First Class Mike Horvath im oscarprämierten Meisterwerk "Der Soldat James Ryan". Dem Kriegsfilm-Genre blieb der Schauspieler treu und war später unter anderem in "Pearl Harbor" und "Black Hawk Down" zu sehen. Der Erfolg hatte aber auch seine Schattenseiten: Tom wurde öfters wegen Verdachts auf häusliche Gewalt festgenommen. Jetzt kämpft der Schauspieler um sein Leben.

Sein Manager Charles Lago erklärte TMZ, dass Tom am Samstag gegen zwei Uhr morgens in seinem Haus in LA war, als er ein Hirnaneurysma erlitt und bewusstlos zusammenbrach. Jemand habe Tom gefunden und schnell den Notruf gewählt. Die Rettungskräfte kamen und brachten ihn in ein örtliches Krankenhaus, wo er aktuell in kritischem Zustand auf der Intensivstation liegt. "Zum jetzigen Zeitpunkt geht es Tom sehr schlecht", berichtete Charles. Die Chancen auf eine vollständige Genesung scheinen zudem ungewiss.

Tom hatte im Laufe der Jahre eine ganze Reihe von Problemen mit Drogenmissbrauch und außerdem Konflikte mit dem Gesetz. So wurde er in der Vergangenheit unter anderem wegen Trunkenheit am Steuer oder Besitz von Betäubungsmitteln verhaftet.

