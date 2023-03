John Travolta zollt verstorbenem Tom Sizemore (61) Tribut

John Travolta (69) gedenkt seines Co-Stars. Vor rund zwei Wochen hatte Tom Sizemore (61) einen Zusammenbruch erlitten und wurde mit einem schweren Hirnaneurysma in die Klinik eingeliefert. Der Schauspieler befand sich im Koma und verstarb am Freitag im Beisein seines Bruders und seiner Söhne. Nachdem seine Familie ein emotionales Statement veröffentlicht hatte, meldete sich jetzt sein Schauspielkollege zu Wort: So rührend zollt John dem verstorbenen "Heat"-Darsteller Tribut.

In seiner Instagram-Story teilte der 69-Jährige ein Bild von Tom und verfasste darunter emotionale Zeilen. "Ich habe mit Tom Sizemore einen Film namens 'Speed Kills' gedreht. Ich fand, dass er ein hervorragender Charakterdarsteller war. Er wusste genau, was er tat", erinnerte sich John. Abschließend schrieb er: "Ich habe die Erfahrung, mit ihm zu arbeiten, sehr genossen. Er wird vermisst werden."

Der Zustand des Filmstars war bereits zu Beginn äußerst kritisch. Tom wurde umgehend auf die Intensivstation gebracht. Wenige Tage vor seinem Tod hatte ein Sprecher gegenüber Deadline folgendes Statement veröffentlicht: "Heute haben die Ärzte seine Familie darüber informiert, dass es keine Hoffnung mehr gibt und haben die Entscheidung über das Lebensende empfohlen."

Getty Images John Travolta, Schauspieler

Getty Images John Travolta, August 2019

Getty Images Tom Sizemore, 2012

