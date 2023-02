Nach Aneurysma: Tom Sizemores Ärzte haben keine Hoffnung

Tom Sizemores (61) Zustand hat sich verschlechtert. Der Schauspieler war in den 90er-Jahren mit seiner Rolle in "Der Soldat James Ryan" voll durchgestartet. Unter anderem war er auch in "Black Hawk Dawn" und in "Witness Protection" zu sehen. Für Letzteren war er sogar für einen Golden Globe-Award nominiert worden. Vor rund zwei Wochen kam dann die Schock-Nachricht: Der Darsteller hatte ein schweres Hirnaneurysma. Nun geben Toms Ärzte ein trauriges Gesundheitsupdate.

"Heute haben die Ärzte seine Familie darüber informiert, dass es keine Hoffnung mehr gibt und haben die Entscheidung über das Lebensende empfohlen", erklärte der Manager des 61-Jährigen am Montagabend in einem Statement, was Deadline vorliegt. In wenigen Tagen soll es weitere Informationen geben: "Die Familie entscheidet nun über das Ende des Lebens und wird am Mittwoch eine weitere Erklärung abgeben."

Der Schauspieler war vor etwa zwei Wochen in seinem Haus zusammengebrochen. Wie TMZ berichtet hatte, wurde Tom um zwei Uhr morgens bewusstlos aufgefunden. Notärzte hatten ihn dann direkt ins Krankenhaus gebracht. Seitdem liegt er auf der Intensivstation im Koma.

Getty Images Tom Sizemore, November 2022

Getty Images Tom Sizemore, Schauspieler

Getty Images Tom Sizemore, August 2014

