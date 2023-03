Mit Pink, U2 und Co.: Live-Aid-Neuauflage für die Ukraine

Das legendäre Live-Aid-Konzert wird neu aufgelegt. Das Event im Jahr 1985 war eines der größten Konzerte der Musikgeschichte: Zugunsten der Opfer der Hungerkatastrophe in Äthiopien kamen Musiklegenden wie Queen, Elton John (75), U2 oder Madonna (64) im Londoner Wembley Stadion zusammen. Das Benefizkonzert wurde in die ganze Welt übertragen. Nun soll dieses Ereignis wiederholt werden: Um die Ukraine zu unterstützen, wird ein spektakuläres Live-Event veranstaltet, bei dem Pink (43), U2 und Co. auftreten werden!

Wie The Sun berichtet, wird das Event am 24. Juni – ebenfalls wie im Jahr 1985 im Londoner Wembley Stadion – stattfinden. Und die Liste der renommierten Künstler, die die ukrainischen Opfer des russischen Invasionskriegs unterstützen wollen, ist lang: Unter anderem sollen U2, die Rolling Stones, The Killers, Pink, Adele (34), Florence and The Machine sowie Paul McCartney (80) teilnehmen. Auch dieses Konzert wird weltweit im Fernsehen übertragen werden.

"Es wird riesig werden, richtig hochkarätig und in globalem Maßstab", kündigte ein Insider an. Die Künstler wollen die Gelegenheit nutzen, um auf den Ernst der Lage in der Ukraine hinzuweisen und Druck auf den russischen Präsidenten auszuüben. Das endgültige Line-Up steht aber noch nicht fest: "Natürlich ist man sich darüber im Klaren, dass viele Superstars relativ kurzfristig andere Verpflichtungen haben werden. Aber sie sind optimistisch, dass eine Reihe derjenigen, mit denen sie gesprochen haben, bereits an Bord sind", erklärte die Quelle.

Anzeige

Landmark Media Press and Picture Das Live-Aid-Konzert 1985

Anzeige

Getty Images Die Rolling Stones im Juli 2022 in Paris

Anzeige

Getty Images Die Band U2 im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de