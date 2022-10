Bob Geldof heute genervt von "Do They Know It’s Christmas?"

Bob Geldof (71) macht eine überraschende Enthüllung! Der Rockmusiker bewies während seiner Karriere immer wieder, wie wichtig ihm soziales Engagement ist. So initiierte der Ire zum Beispiel die Live-Aid-Konzerte, bei denen Spendengelder generiert wurden. Zuvor gründete er das Bandprojekt Aid, das ebenfalls zum Ziel hatte, Spenden zu sammeln. 1984 entstand aus dieser Zusammenarbeit internationaler Popstars die Single "Do They Know It’s Christmas?". Jetzt sagt Bob: Er kann dieses Lied nicht mehr ausstehen!

Der Song "Do They Know It’s Christmas?" gilt heute als Klassiker, der an Weihnachten rauf und runter läuft. Über 200 Millionen Euro brachte der Song zur Bekämpfung der Hungersnot in Äthiopien ein und gehört heute zu den meistverkauften Weihnachtshits in Großbritannien. Heute weiß Bob: Der Song hat "ein Eigenleben" entwickelt. "Es macht mich an Weihnachten einfach wahnsinnig", gab der 71-Jährige im Interview mit Radio Times zu.

"Do They Know It’s Christmas?" werde einfach in der Weihnachtszeit in "jedem verdammten Supermarkt" gespielt, aber so sei es nun mal, meinte der Sänger. Dennoch freue sich Bob, dass der Song heute noch so hoch im Kurs sei. Damals habe er nämlich nicht an den Erfolg von "Do They Know It’s Christmas?" geglaubt. Er ging davon aus, dass die Band mit dem Lied nur wenige Tausend Euro an Spenden einnehmen werde. "Aber es hörte nicht auf und ich dachte: 'Wow, was zum Teufel ist hier los?'", erinnerte er sich zurück.

Getty Images Bob Geldof, 1984

Getty Images Bob Geldof in London

Getty Images Bob Geldof in jungen Jahren

