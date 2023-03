Sugababes-Star Siobhan Donaghys Kids halfen ihr gegen Panik

Sie musste eine schwere Zeit durchmachen! Siobhan Donaghy (38) machte sich als Teil der Girlgroup Sugababes in den 90er-Jahren einen Namen. Aus beruflicher Sicht konnte sich die Sängerin lange nicht beklagen, doch privat hatte sie zu leiden. Die Beauty litt unter einer Panikstörung und entwickelte eine extreme Bühnenangst. Nach ihrem Bandausstieg im Jahr 2001 widmete sich die Musikerin dann voll und ganz dem Muttersein. Das tat ihrer Seele gut und sie erklärt: Siobhans Rolle als Mama half ihr gegen die Panik!

Im Podcast "Spinning Plates" schildert die 38-Jährige: "Ich hatte diese schlimme Bühnenangst, aber seitdem ich Mutter bin, fühle ich nicht mehr die extreme Panik. Ich denke mir einfach immer, meine Kids sind das Einzige, was zählt." Wenn sie während eines Auftritts mal einen Ton versemmele, würde sie das jetzt nicht mehr interessieren, erklärt die Mutter zweier Kinder. Sie meint: "Es fühlt sich für mich so an, als hätte ich vom Kopf her keine Kapazität mehr, mich um die Dinge zu sorgen, um die ich mich früher sorgte."

Ihren neu gewonnenen Bühnenmut darf die Musikerin auch zeitnah unter Beweis stellen, denn die Sugababes fanden sich in ihrer ursprünglichen Formation erneut zusammen und gehen dieses Jahr auf Tour. Siobhan scheint sich sicher: "Ich werde ohne Angst einfach nur singen und tanzen, und dann werde ich stressfrei einfach wieder nach Hause gehen."

Instagram / siobhandonaghy Siobhan Donaghy, Sängerin

Getty Images Die Sugababes im Jahr 2023

Getty Images Die Sugababes im Jahr 2023

