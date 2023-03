Mit 59 Jahren: Saliva-Gitarrist Wanye Swinny ist gestorben

Traurige Nachrichten aus der Musikwelt! Wayne Swinny hatte 1996 gemeinsam mit vier Freunden die Band Saliva gegründet. Die Gruppe ist für ihre Mischung aus Hip-Hop und Rock bekannt. Zuletzt befanden sich die Musiker auf Tour. Am Dienstag wären sie eigentlich in Pittsburg aufgetreten, als eine medizinische Notlage ihres Gitarristen erkannt wurde. Daraufhin wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Jetzt gibt es traurige Neuigkeiten: Wayne ist verstorben!

"Mit großer Traurigkeit geben wir das Ableben unseres Bruders Wayne Swinny bekannt", heißt es auf dem offiziellen Facebook-Account der Band. Der Gitarrist sei am späten Mittwochnachmittag an einer plötzlichen Hirnblutung verstorben. Weitere Details sollen in Kürze bekannt gegeben werden. "Wayne wird von allen, die ihn kannten, vermisst werden. Wir lieben dich, Wayne", schreiben seine Bandkollegen.

Der Leadsänger der Band äußerte gegenüber TMZ: "Ich weiß nicht einmal, was ich denken oder wie ich mich fühlen soll." Er trauere für Waynes Familie, Freunde und jeden, der das Glück hatte, ihn zu kennen. "Mein Herz schmerzt für seine Tochter Nikki. Er liebte dieses kleine Mädchen so sehr", teilte er bestürzt mit.

Wayne Swinny, Juni 2015

Wayne Swinny, Musiker

Wayne Swinny, Gitarrist

