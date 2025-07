Jan Ammann kehrt als Chris Weigel zu "Unter uns" zurück

Jan Ammann (49) kehrt als Chris Weigel in die beliebte Vorabendserie Unter uns zurück. Nachdem der 49-Jährige die Rolle von 2021 bis 2023 verkörperte und sich dabei in die Herzen der Fans spielte, wird er nun ab dem 15. August 2025 wieder Teil der Serie sein. In Folge 7685 taucht Chris plötzlich in der Schillerallee auf. Was ihn zurückführt und welche neuen Wendungen es geben wird, bleibt für die Zuschauer jedoch vorerst ein Geheimnis. "Es ist immer etwas Besonderes, vor der Kamera zu stehen. Vor allem, wenn man eine Zeit lang Abstand hatte. Ich habe es sehr genossen, mehr als sonst", verrät Jan im RTL-Interview.

In der Serie kehrt Chris aus einem ganz bestimmten Grund nach Köln zurück, wie Jan im Gespräch mit dem Sender andeutet: "Chris muss in Köln etwas erledigen, das ihm ganz besonders am Herzen liegt. Es ist einiges passiert. Er wird zudem das ein oder andere neue Gesicht kennenlernen." Besonders begeistert von der Rückkehr zeigt sich auch Carina Koller (28), die Chris' Tochter Cilly Weigel spielt. "Als Jan wiedergekommen ist, war es direkt so, als ob er keinen einzigen Tag weg gewesen wäre", schwärmt Carina über die Zusammenarbeit. Zudem habe Jans bekannte Vorliebe für Gesang während der Drehtage für eine positive Energie am Set gesorgt.

Jan Ammann, der sich als Schauspieler und Sänger einen Namen gemacht hat, genießt es, seine Leidenschaft für Musik auch hinter den Kulissen auszuleben. Seine Rückkehr zu "Unter uns" dürfte nicht nur für Fans der Serie, sondern auch für die Kolleginnen und Kollegen ein emotionales Highlight sein. Privat ist Jan dafür bekannt, mit großem Engagement zu seinen Projekten zu stehen und immer eine gute Atmosphäre mitzubringen. Ob sein Comeback langfristig oder nur temporär geplant ist, bleibt abzuwarten – die Fans dürfen jedenfalls gespannt sein!

RTL / Kai Schulz Jan Ammann, Carina Koller und Julius Dombrink

Getty Images Jan Ammann bei der "Tanz der Vampire"-Premiere in Stuttgart im Januar 2017

RTL / Stefan Behrens Der "Unter uns"-Cast

