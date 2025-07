Lamine Yamal soll Kleinwüchsige für eine Party gebucht haben

Lamine Yamal, gefeierter Jungstar des FC Barcelona, sieht sich nach seinem 18. Geburtstag mit einer Welle von Kritik konfrontiert. Die Feier des aufstrebenden Fußballers fand auf einem Anwesen in Olivella, einer Gemeinde nahe Barcelona, statt. Neben Freunden und Bekannten soll laut Medienberichten auch ein Minibus mit kleinwüchsigen Menschen vorgefahren sein, die angeblich zur Unterhaltung der Gäste engagiert wurden. Diese Aktion hat für große Kontroversen gesorgt und sogar die Aufmerksamkeit der Staatsanwaltschaft auf den Plan gerufen, berichtet unter anderem der Spiegel. Berichten zufolge wird nun geprüft, ob bei der Party gegen Gesetze verstoßen wurde, die den Einsatz kleinwüchsiger Menschen speziell zu Unterhaltungszwecken verbieten.

Besonders die ASDD, ein Verband für Menschen mit Kleinwuchs, übte harte Kritik an Lamine und kündigte rechtliche Schritte an. "Es ist inakzeptabel, dass im 21. Jahrhundert Menschen mit Kleinwuchs noch immer als Unterhaltung auf privaten Feiern eingesetzt werden", erklärte Präsidentin Carolina Puente in einem Statement. Auch Spaniens Ministerium für Soziale Rechte und Interessenvertretungen wollen nun genauer hinsehen und prüfen, ob eine Diskriminierung vorliegt. Auf der anderen Seite äußerten sich einige der betroffenen Künstler verteidigend und betonten, dass sie in ihrem Job als Unterhaltungskünstler nicht anders behandelt werden wollen und gerne an der Feier teilgenommen hätten. Lamine selbst hat sich bisher nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert.

Die Party selbst war eine aufwendige Inszenierung unter dem Motto "Gangsta's Paradise", bei der Lamine sich stilvoll in weißem Anzug mit Lederhandschuhen und einer Luxuskette präsentierte. Den Berichten zufolge wurde auch darauf geachtet, die Feier so privat wie möglich zu halten, indem die Gäste auf Handys und Kameras verzichten mussten. Trotz dieser Maßnahmen gelangten schließlich Informationen und Bilder der Geburtstagssause an die Öffentlichkeit, die neben der zuletzt heftig kritisierten Unterhaltungskontroverse auch den glamourösen und teuren Lebensstil des Fußballers in den Blickpunkt rückten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lamine Yamal, Fußballspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Fußballer Lamine Yamal im Juni 2025 in München

Anzeige Anzeige