Sydney Sweeney startet Dessous-Linie mit Bezos als Investor

Sydney Sweeney (27) wagt sich in die Modewelt und plant den Launch einer eigenen Dessous-Linie. Laut Informationen von Us Weekly wird das neue Projekt der 27-jährigen Schauspielerin von Jeff Bezos (61) und seiner Frau Lauren Sánchez (55) finanziell unterstützt. Dies sorgt auch für Klarheit, warum Sydney bei der prominenten Hochzeit des Amazon-Riesen am 27. Juni in Venedig anwesend war. Berichten zufolge hat sie das vergangene Jahr intensiv an der Realisierung dieser Geschäftsidee gearbeitet, wobei Jeffs Beteiligung über den von ihm mitfinanzierten Coatue Innovation Fund erfolgte.

Für Sydney ist dies nicht der erste Ausflug in die Modebranche. Bereits 2023 kreierte sie in Zusammenarbeit mit Frankies Bikinis eine Bademodenlinie, die für ihre sinnlichen Designs viel Aufmerksamkeit erhielt. Wie bei ihrem bisherigen Engagement will die Euphoria-Darstellerin mit ihrer neuen Marke das Selbstbewusstsein der Menschen stärken. "Es ist kraftvoll, der Welt zu zeigen, dass man kompromisslos zu sich selbst steht", erklärte sie in einem Elle-Interview über ihre Bademode. Neben ihrer Filmkarriere, darunter Projekte wie "Anyone But You", setzt Sydney gezielt auf geschäftliche Vielfalt. Sie ist unter anderem auch globales Gesicht für Marken wie HeyDude und Laneige.

Hinter Sydneys Erfolg steckt ein eiserner Wille, der in einer schwierigen Kindheit geformt wurde. Aufgewachsen in finanziellen Schwierigkeiten und geprägt von der Scheidung ihrer Eltern, nahm sie sich früh vor, es ganz nach oben zu schaffen. Diesem Ziel bleibt sie treu, auch wenn sie selbst ihren Erfolg bescheiden sieht: "Es gibt noch so vieles, was ich erreichen möchte", erklärte sie in einem Interview mit Glamour. Mit ihrer geschätzten finanziellen Basis von mittlerweile 34.161.755 Euro und ihrem unermüdlichen Ehrgeiz scheint es, als habe Sydney diese Reise gerade erst begonnen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Sydney Sweeney und Jeff Bezos

Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin

Getty Images Sydney Sweeney, März 2025