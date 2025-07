"Madam Secretary"-Serienstars heiraten nach elf Jahren Liebe

Téa Leoni (59) und Tim Daly haben nach elf Jahren Beziehung heimlich den Bund fürs Leben geschlossen. Die Schauspielerin und ihr Serienpartner aus "Madam Secretary" sagten am Samstag im engsten Familienkreis in New York Ja zueinander. Téa Sprecherin bestätigte dies gegenüber dem Magazin People. Für die Schauspielerin, die in der Serie als Außenministerin auftrat und Daly ihren Ehemann spielte, ist es nach zwei gescheiterten Ehen mit Neil Joseph Tardio Jr. und David Duchovny (64) bereits der dritte Versuch vor dem Traualtar.

Die gemeinsame Liebesgeschichte der beiden begann unmittelbar nach Leonis Scheidung von ihrem zweiten Ehemann im August 2014. Am Set von "Madam Secretary" verliebten sich die beiden Stars, hielten ihre Beziehung jedoch anfangs geheim – so sehr, dass selbst ihre Kollegen nichts davon wussten. Geoffrey Arend, ein gemeinsamer Co-Star, enthüllte später, dass er nur von einem Gerücht über die Romanze gehört hatte und schockiert war, als diese offiziell wurde. Im Dezember 2014 bestätigte Téa dann öffentlich ihre Liebe zu Tim.

Für beide Schauspieler ist es nicht das erste Mal, dass sie vor den Altar treten: Während Téa zwei Kids aus ihrer Ehe mit David Duchovny hat, bringt Tim zwei erwachsene Kinder namens Sam und Emelyn aus seiner früheren Ehe mit Amy Van Nostrand mit. Als Co-Stars und heutige Ehepartner haben die beiden ihre Rollen in der Serie längst hinter sich gelassen, aber ihre gemeinsame Zeit vor der Kamera scheint der Anfang einer tiefen Bindung gewesen zu sein. Téa und Tim genießen seither ein privates, aber beständiges Familienleben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tim Daly und Téa Leoni, April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Tim Daly und Téa Leoni, März 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Téa Leoni, Schauspielerin

Anzeige