Fans warten sehnlichst auf den neuen Song der Elevator Boys

Die Elevator Boys melden sich mit einem neuen Song zurück! Fans der Social-Media-Stars dürfen sich schon bald auf den nächsten Hit der charmanten Gruppe freuen. Bereits jetzt sorgt der Song für Begeisterung, obwohl er noch nicht offiziell veröffentlicht ist. Erste Hörproben auf Social Media zeigen Bene Schulz, Tim Schaecker (26), Julien Brown und Jacob Rott (25) in einem kurzen Video – darin sieht man sie, wie sie lässig in einem Cabrio durch die Straßen von Los Angeles fahren. Dabei singen sie unter anderem Zeilen wie: "Golden Coast I want more, living like Drew Barrymore (50)." Die Reaktionen der Fans lassen keinen Zweifel daran, dass "California" das potenzielle Sommerhighlight wird. Kommentare wie "Neuer Lieblingssong" oder "Kann den neuen Song kaum erwarten" häufen sich unter ihren Beiträgen.

Angetrieben vom Erfolg ihrer bisherigen Hits wie "Runaway", "Parachute" und "Ruin Me" setzen die Elevator Boys mit ihrem neuesten Werk augenscheinlich auf ein sonniges und unbeschwertes Kalifornien-Flair. Neben dem ansprechenden Sound begeistert die fünfköpfige Band auch mit dem zugehörigen Stil. Die Cabrio-Szene in Los Angeles gibt bereits einen Vorgeschmack auf die Atmosphäre, die Fans erwarten dürfen. "Das sieht alles so gut aus. Freue mich unfassbar auf den Song und das Musikvideo", schreibt ein User unter den kurzen Clip, während andere loben: "Ich bin so aufgeregt, dass ich es kaum erwarten kann, den Song in voller Länge zu hören!" und "Das ist der eingängigste Song aller Zeiten!" Bis zur offiziellen Veröffentlichung bleibt die Spannung groß, aber die kurze Vorschau hat bereits Lust auf mehr gemacht.

Die Jungs haben sich längst einen Namen in der Social-Media- und Musiklandschaft gemacht. Ihre Ausflüge in die USA dienten in der Vergangenheit bereits als Inspiration für neue Projekte, und auch diesmal scheinen sie von der Kulisse Los Angeles' beflügelt worden zu sein. Erste Dreharbeiten für "California" fanden offensichtlich schon in der kalifornischen Sonne statt, wie zahlreiche Storys der Gruppe auf Instagram zeigten. Mit ihrem Drang, sich künstlerisch weiterzuentwickeln und Fans weltweit zu begeistern, bleibt die Gruppe ein anhaltender Erfolgsgarant.

Getty Images Die Elevator Boys bei der Berlinale 2025

Instagram / elevatorboys Die Elevator Boys, März 2025

Instagram/elevatorboys Die Elevator Boys am Set ihres Films, 2025