BTS-Bro Jimin feuerte J-Hope beim Lollapalooza in Berlin an

Jimin (29) hat eindrucksvoll gezeigt, wie stark der Zusammenhalt innerhalb der beliebten K-Pop-Band BTS ist. Am 14. Juli teilte der Sänger auf dem offiziellen Instagram-Account der Band Bilder und Videos, die ihn während der Headliner-Performance seines Bandkollegen J-Hope (31) beim Lollapalooza Berlin zeigen. Das Konzert fand im Olympiastadion in der deutschen Hauptstadt statt und zog über 60.000 Fans an. Mitten in der Nacht, um circa 3:00 Uhr koreanischer Zeit, feierte Jimin ausgelassen mit, sang zu "MIC Drop" mit und unterstützte J-Hope voller Begeisterung. Ein Video zeigte ihn sogar, wie er vor Freude sein Shirt hochzog – ein Moment, den auch die Fans über die sozialen Medien feiern.

J-Hope selbst präsentierte bei seinem 90-minütigen Auftritt eine energiegeladene Show, die das Festival in Berlin mit einem eindrucksvollen Höhepunkt abschloss. Bereits 2022 hatte er Geschichte geschrieben, als er als erster koreanischer Künstler die Hauptbühne des Lollapalooza in Chicago bespielte. Für Jimin war es eine besondere Gelegenheit, seinen Bandkollegen live zu erleben, da er erst vor gut einem Monat seinen Wehrdienst in Südkorea beendet hat. Dieser hatte ihn für 18 Monate in die Fünfte Infanteriedivision geführt. Nun genießt er seine wiedergewonnene Freiheit und arbeitet aktuell in den USA am kommenden BTS-Album.

Die beiden Bandmitglieder verbindet nicht nur eine professionelle Zusammenarbeit, sondern auch eine enge Freundschaft. Jimin hat in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, wie wichtig ihm seine Bandkollegen sind. Seine Unterstützung für J-Hopes Auftritt auf dem Lollapalooza in Berlin ist ein Zeichen dafür, wie stark der Zusammenhalt in der BTS-Familie wirklich ist. Parallel zu den Arbeiten an neuer Musik plant die Gruppe bereits eine Welttournee, um die neuen Songs live vorzustellen. Fans weltweit freuen sich schon jetzt auf die geplante Wiedervereinigung der mittlerweile legendären Gruppe im Frühjahr 2026.

Getty Images Jimin und J-Hope, BTS-Bandmitglieder

Getty Images Jimin von BTS, Juni 2025

Getty Images BTS im April 2022