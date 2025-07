Sieben Meter hoch: Sofia Vergara bekommt Statue in Kolumbien

Sofia Vergara (53) wurde in ihrer Heimatstadt Barranquilla in Kolumbien geehrt: mit einer 7,3 Meter hohen Statue, die zu Ehren der Schauspielerin errichtet wurde. Am Donnerstag, dem 10. Juli, ihrem 53. Geburtstag, wurde das riesige Kunstwerk enthüllt, wie die Latin Times berichtet. Sofia selbst war jedoch nicht bei der feierlichen Zeremonie anwesend, da sie ihren Geburtstag mit Freunden auf der italienischen Insel Sardinien verbrachte. Auf Instagram teilte sie jedoch begeisterte Schnappschüsse des Kunstwerks und richtete dankbare Worte an die Bürger von Barranquilla: "Ich danke Barranquilla für alles, was ich bin. Ich verdanke euch alles, was ich erreicht habe, meine Kraft, meine Willensstärke und die Freude, die ich auf dieser Erde erleben darf."

Gefertigt wurde die Statue vom lokalen Künstler Yino Márquez, der mit seiner Arbeit Sofia als Symbol für Freude, Charisma und Authentizität darstellt. Bürgermeister Alejandro Char beschrieb die Statue während der Enthüllung als "eine Hommage an alle Menschen aus Barranquilla" und bedankte sich bei Sofia für ihren Einfluss und ihre Verdienste: "Barranquilla liegt dir zu Füßen und sagt der ganzen Welt: Danke, dass du bist, wie du bist, danke, dass du eine Barranquillera bist." Die Schauspielerin, die durch ihre Rolle der Gloria Delgado-Pritchett in der Serie Modern Family internationales Ansehen erlangte, hob in ihrer Botschaft hervor, dass das Denkmal ebenso für ihre Familie und ihre Freunde stehe, die sie auf ihrem Lebensweg stets unterstützten.

Neben ihrer Karriere ist auch das Privatleben der Schauspielerin immer wieder Gesprächsthema. Sofia verbrachte das Wochenende ihrer Statuen-Enthüllung mit ihrer Familie und engen Freunden in Sardinien, darunter auch ihr Sohn Manolo Gonzalez Vergara (33), den sie aus ihrer ersten Ehe mit Joe Gonzalez hat. Sofia soll ihr Liebesglück mittlerweile in Douglas Chabbott gefunden haben, eine offizielle Bestätigung gibt es aber noch nicht. Während Sofia die Gesellschaft ihres engen Kreises genoss, sorgte die Statue in Barranquilla für viel Aufmerksamkeit und Stolz in ihrer kolumbianischen Heimat.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Sofia Vergara und die Skulptur, die ihr zu Ehren in ihrer Heimatstadt errichtet wurde

Getty Images Skulptur der kolumbianischen Schauspielerin Sofia Vergara am Malecón in Barranquilla

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara feiert ihren 53. Geburtstag auf Sardinien