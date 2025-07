Reese Witherspoon und ihr Neuer turteln verliebt auf Yacht

Reese Witherspoon (49) genießt derzeit eine Auszeit in Südfrankreich mit ihrem Partner Oliver Haarmann. Die Oscar-Preisträgerin wurde am Wochenende an der Küste von Saint-Tropez gesichtet, wo sie und der deutsche Geschäftsmann Zärtlichkeiten auf einer luxuriösen Yacht austauschten. Reese trug einen schicken weißen Badeanzug, während Oliver in blauer Badehose entspannte. Gemeinsam gingen sie auch schwimmen und wurden dabei händchenhaltend und lachend von Paparazzi abgelichtet, wie Fotos des verliebten Duos zeigen, die unter anderem vom Magazin People veröffentlicht wurden.

Die Beziehung der Schauspielerin und des Finanzexperten wurde erstmals im vergangenen Jahr zum Thema, als sie zusammen in New York gesehen wurden. Seit Oktober gilt die Liaison als offiziell. Insider berichteten laut dem Blatt, dass Reese von Olivers bodenständiger Art und seinem Abstand zum Hollywood-Trubel angetan ist. Nach der Scheidung von ihrem zweiten Ehemann Jim Toth (54), die im Sommer 2023 abgeschlossen wurde, ist dies ihre erste öffentliche Romanze. Es scheint, als würde sie diese neue Verbindung nun ganz besonders genießen.

Schon vor einigen Monaten hatten Insider berichtet, dass die TV-Bekanntheit klare Vorstellungen für ihre gemeinsame Zukunft hat. So wolle Reese laut Daily Mail weder weitere Kinder bekommen noch ein drittes Mal heiraten. "Mit 48 Jahren hat Reese nicht vor, weitere Kinder zu bekommen", zitierte das Blatt eine Quelle. Außerdem habe sie Oliver klargemacht, dass Heiratspläne für sie nicht infrage kommen. Sie habe betont: "Der Grund, warum sie Oliver 'Nein' zum Heiraten gesagt hat, ist, dass sie nicht will, dass er falsche Erwartungen hat und denkt, dass das in ihrer Zukunft ist. Denn das ist es definitiv nicht."

Anzeige Anzeige

Getty Images Reese Witherspoon, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Reese Witherspoon und Jim Toth bei den Golden Globes, 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon mit ihrem Sohn Deacon, 2024