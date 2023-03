Justice Smith machte Stunts bei "Dungeons & Dragons" selbst

Für diese Rolle gab Justice Smith (27) alles! Bekannt wurde der Schauspieler unter anderem durch seine Auftritte in der Jurassic World-Reihe und in der Videospielverfilmung "Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu". Ab 30. März wird er wieder auf der Leinwand zu sehen sein: In der Rollenspieladaption "Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben" spielt er einen Halb-Elf. Der actiongeladene Streifen verlangte mit zahlreichen Kampfszenen wohl so einiges an körperlicher Anstrengung von den Darstellern. Im Promiflash-Interview verrät Justice, dass er die meisten Stunts sogar selbst machte!

"Wir hatten ein großartiges Stunt-Team, aber ich habe versucht, so viele wie möglich selbst zu machen", erzählte er bei der "Dungeons & Dragons"-Premiere in Berlin gegenüber Promiflash. "Ich liebe es, Stunts zu machen, vor allem die Arbeit mit Klettergurt, bei der ich durch die Luft fliegen kann. Das bereitet mir große Freude", fügte er hinzu. Da es in dem Fantasy-Streifen auch Drachen und andere mythische Wesen gibt, könne Justice auf seine bisherigen Erfahrungen zurückgreifen. "Ich habe eine Menge Übung in der Arbeit mit computergenerierten Monstern", berichtet er.

Dennoch seien in dem Film überraschend wenig digitale Effekte genutzt worden. "[Der Regisseur] hat wirklich großen Wert auf praktische Effekte gelegt. Ich bin ein großer Fan davon", erklärte der 27-Jährige. Dafür sei er sehr dankbar, da es die Performance verbessere "wenn die Schauspieler tatsächlich sehen können, womit sie es zu tun haben."

Anzeige

Getty Images Justice Smith, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Der "Dungeons And Dragons"-Cast in Berlin

Anzeige

Getty Images Justice Smith, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de