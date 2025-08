Rihanna präsentiert ihren wachsenden Babybauch beim Dinner

Rihanna (37) strahlt geradezu vor Glück! Die Sängerin und erfolgreiche Unternehmerin zeigte sich am Sonntagabend im kalifornischen Santa Monica, wo sie nach einem Dinner im italienischen Restaurant Giorgio Baldi von Kameras eingefangen wurde. Dabei präsentierte Rihanna ihren Babybauch in vollen Zügen, den sie liebevoll in ihrer Hand wiegte. Ihr Outfit war wie immer ein Hingucker: ein dunkler Sweater kombiniert mit Jeans, ergänzt durch eine Fellstola, Schlangenhaut-Heels und eine Sonnenbrille.

Die 37-Jährige erwartet derzeit ihr drittes Kind mit ihrem Lebenspartner A$AP Rocky (36). Vergangenen Monat war sie noch mit ihren Söhnen RZA (3) und Riot (2) im Rampenlicht zu sehen, als sie die Premiere ihres neuen Animationsfilms "Schlümpfe" in Los Angeles besuchte. Rihanna verriet kürzlich im Extra-Interview, dass sich ihre beiden Jungen freuen, bald große Brüder zu sein. Der wachsende Babybauch der Sängerin unterstreicht, dass die Familienplanung mit Rocky voller Liebe und Freude fortgeführt wird.

Rihanna hat nie einen Hehl daraus gemacht, wie wichtig ihr die Familie ist. Schon in der Vergangenheit bewies die Sängerin, dass sie sowohl Karriere als auch Familie wunderbar in Einklang bringen kann. Dabei ist es nicht das erste Mal, dass die Musikerin ihre Körpermitte stylish in Szene setzt: Bereits bei einem früheren Ausflug in Santa Monica legte sie einen stilvollen Auftritt hin. Rihanna entschied sich für ein marineblaues Jackett, darunter ein transparentes Bralette. Durch goldene Accessoires rundete sie den Look ab.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Backgrid Rihanna, August 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress / Backgrid Rihanna, August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Rihanna mit ihren Söhnen Riot Rose und RZA Athelston, Juli 2025