OnlyFans: Lil Tay verdient in Stunden eine Million Dollar

Lil Tay, die mit bürgerlichem Namen Tay Tian heißt, hat nach dem Start ihres OnlyFans-Accounts in nur drei Stunden die Rekordsumme von über einer Million Dollar [ca. 866.000 Euro] verdient. Die Musikerin hatte ihr Profil nur wenige Minuten nach ihrem 18. Geburtstag am 29. Juli gelauncht. Laut ihren Instagram-Posts setzt sich das Einkommen aus Abonnements, Nachrichten und Trinkgeldern zusammen. "Wir haben den OnlyFans-Rekord sowas von geknackt", freute sich die Content Creatorin.

Die Entscheidung sorgte nicht nur für Begeisterung, sondern entfachte auch eine Welle der Kritik. Viele Fans äußerten Unbehagen darüber, dass sie ihre Inhalte so kurz nach ihrem 18. Geburtstag veröffentlichte. Lil Tay selbst verteidigte den Schritt und betonte, dass es ihr um Selbstbestimmung und Empowerment gehe. "Ihr könnt mich hassen, so sehr ihr wollt. Ihr könnt nicht sagen, dass Lil Tay nicht erfolgreich ist", sagte sie direkt an ihre Kritiker gerichtet und fügte hinzu: "Deshalb: Macht alle, was auch immer ihr mit eurem Leben machen wollt. Es ist doch völlig egal, was andere über euch sagen. Denkt daran: Lil Tay ist reich und wird noch reicher."

Lil Tay machte in den vergangenen Jahren nicht nur durch ihre Musik, sondern auch durch dramatische private Wendungen von sich reden. Nun scheint sie entschlossen, ihr Comeback zu nutzen, um ihre Karriere auf ein neues Level zu heben. Nach einer weltweiten Falschmeldung über ihren Tod im Jahr 2023 und gesundheitlichen Rückschlägen im Jahr 2024, darunter eine schwere Herzoperation, hat sie sich erneut ins Rampenlicht katapultiert.

Instagram / liltay Lil Tay, Musikerin

Instagram / liltay Lil Tay, Musikerin

Instagram / liltay Lil Tay, September 2024