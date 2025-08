Serkans Seitensprung: Samira Yavuz war völlig ahnungslos

Anfang des Jahres trennte sich Samira Yavuz (31) von ihrem Ehemann Serkan (32), nachdem herausgekommen war, dass er in der Ehe fremdgegangen war. Mindestens ein Seitensprung wurde bestätigt, wobei Gerüchte über weitere Untreue des Reality-TV-Stars kursieren. Nun sprach Samira in ihrem Podcast "Main Charakter Mode" offen über die schwierige Zeit. "Ich hab das nicht gemerkt bei Serkan. Als das dann vor mir auf dem Tisch lag, ist ja meine ganze Welt zusammengebrochen", erklärte sie emotional. Sie schilderte, wie sehr sie die Enthüllung erschüttert habe und welche Fragen sie sich stellte: "Mit wem habe ich mein Bett geteilt? Wer bist du?"

In der Podcast-Folge gab die zweifache Mutter weitere Einblicke in ihre Gedanken und Vermutungen. Samira räumte ein, dass es keine offensichtlichen Anzeichen für Serkans Untreue gegeben hatte. "Er ist manchmal extrem schnell an die Decke gegangen oder sein Nervenkostüm war manchmal extrem dünn, aber das hätte ja auch wegen der Kinder sein können", erzählte sie. Auch in ihrer Beziehung habe sie keine Veränderungen gespürt: "Es war ja auch nicht so, dass er weniger Lust auf mich gehabt hätte." Erst im Nachhinein wurden ihr einige Zusammenhänge klar. Die Situation, die zur Trennung führte, habe sie dennoch völlig unvorbereitet getroffen.

Nach der Trennung haben sich Samira und Serkan mittlerweile wieder zusammengerauft und planen sogar, gemeinsam in den Urlaub zu fahren. Auf Instagram zeigte sich die Reality-TV-Bekanntheit erleichtert und voller Vorfreude. "Ende August geht es in die Türkei. Ich freue mich da extrem drauf, endlich ein paar Sonnenstrahlen zu tanken", verriet Samira ihren Fans. Besonders glücklich war sie darüber, die Reise zusammen mit Serkan und den beiden Kindern unternehmen zu können. "Ich bin auch glücklich, dass wir gemeinsam verreisen, weil alleine wäre ich dieses Jahr auf keinen Fall mit den Kids in den Urlaub", gab sie zu.

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz bei ihrer Hochzeit

IMAGO / Future Image Samira Yavuz, TV-Bekanntheit

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025