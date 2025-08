Walentina Doroninas Ex Can Kaplan datet offiziell wieder

Can Kaplan, bekannt aus der Reality-TV-Welt und ehemaliger Partner von Walentina Doronina (25), zeigte sich kürzlich bei einem Event mit einer neuen Frau an seiner Seite. Bei der Kick-off-Party zu "Mustis Tour" des Essener Star-Friseurs Mustafa Mostafa gewährte Can sogar ein paar Einblicke in sein Liebesleben. "Ich date schon, denn ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste und man möchte irgendwann auch ankommen", gestand er gegenüber RTL.

Auch wenn der Kampf der Realitystars-Teilnehmer derzeit noch nicht von einer ernsten Beziehung spricht, betonte er: "Wir daten uns seit circa anderthalb Monaten." Details zur neuen Frau wollte er allerdings nicht preisgeben, außer dass sie nicht aus der Reality-Branche stammt. Ein gemeinsames Foto lehnte er ebenfalls ab und scherzte: "Sie ist noch undercover." Wie der Sender jedoch verriet, hat die Unbekannte eine Gemeinsamkeit mit Cans Ex Walentina: das blonde Haar.

Doch neben seiner neuen Bekanntschaft dürfte aktuell vor allem eine andere Sache die Aufmerksamkeit des Unternehmers fordern: Can bereitet sich auf seinen nächsten großen Auftritt im Fame Fighting-Ring vor. Wie der Veranstalter auf Instagram bestätigte, wird der Realitystar am 18. Oktober 2025 in seiner Heimatstadt Essen antreten. Wer sein Gegner sein wird, bleibt noch ein Geheimnis, doch die Macher kündigten einen "legendären" Kampf an. "Dieses Jahr ist er noch stärker und kämpft um den Titel", hieß es in der offiziellen Ankündigung.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Funke Foto Services Can Kaplan im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Kammerer,Bernd / ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan, Unternehmer

Anzeige